وزیر جهاد کشاورزی؛
روند تنظیم بازار برنج و چای امسال دقیق و به موقع انجام میشود
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اجرای سیاستهای قیمتگذاری برنج کیفی و مدیریت پرداخت مطالبات چایکاران گفت: امسال روند تنظیم بازار برنج و چای نسبت به سالهای گذشته دقیقتر و بهموقع انجام میشود و کشاورزان و شالیکاران میتوانند از حمایت دولت بهرهمند شوند.
به گزارش ایلنا از رشت، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی ظهر امروز در دیدار با اصحاب رسانه گیلان در سالن اجتماعات دفتر نماینده ولیفقیه در گیلان با اشاره به آغاز فعالیت دولت چهاردهم گفت: از روز تحلیف ریاستجمهوری، شرایط خاصی بر کشور حاکم شد و درگیریها و فشارها ادامه داشت، اما با وفاق و همدلی ملی، دولت توانست در عرصههای مختلف پیشرفت کند.
وی به دستاوردهای بخش کشاورزی اشاره و تصریح کرد: براساس قانون برنامه هفتم توسعه، رشد پیشبینی شده در بخش کشاورزی ۵.۵ درصد بود که ما موفق شدیم با رشد ۵.۶ درصدی، از عدد منفی ۲.۱۴ درصد به مثبت ۳.۲ درصد برسیم.
به گفته وزیر جهاد کشاورزی، در حوزههای مختلف کشاورزی از جمله ماهیان خاویاری، شیر خام، گوشت قرمز، طیور و زیتون، رشد قابل توجهی ثبت شد و سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی کشور یک درصد افزایش یافت.
نوری قزلجه همچنین به رشد صادرات محصولات کشاورزی اشاره و بیان کرد: سال گذشته ارزش صادرات بخش کشاورزی و مواد غذایی ۳۲ درصد افزایش یافت و تراز تجاری این بخش به سه میلیارد دلار رسید. همچنین در چهار ماهه نخست سال جاری، حدود ۱۰ درصد افزایش صادرات و ۶ درصد بهبود تراز تجاری ثبت شده است.
وی با اشاره به اجرای سیاست قیمتگذاری برای برنج کیفی در کشور، گفت: این اقدام باعث افزایش انگیزه و تلاش کشاورزان و شالیکاران شده و امسال نیز ادامه خواهد داشت.
وزیر جهاد کشاورزی یکی از اهداف دولت را حمایت از تولید کننده و مصرف کننده دانست و تصریح کرد: «مهمترین مسیر برای رسیدن به این هدف، فعال شدن تشکلهای مربوط به برنج شامل شالیکوبیها و تولیدکنندگان است تا محصولات با حداقل واسطه به دست مصرفکننده برسد، این امر هم به نفع تولیدکننده و هم مصرفکننده خواهد بود.
نوری قزلجه با اشاره به ورود سازمانهای روستایی برای نخستین بار در تنظیم بازار برنج افزود: «این نهاد کمک میکند بازار با ثباتتر شود و روند عرضه بهبود یابد.
وی همچنین درباره پرداخت مطالبات چایکاران گفت: پس از حدود ۲۰ سال، برای اولین بار تمامی موضوعات مربوط به چای بهروز شده و تاکنون ۶۵ درصد از مطالبات چایکاران پرداخت شده است و مابقی نیز بهزودی انجام خواهد شد. امسال روند پرداخت و مدیریت بازار چای نسبت به سالهای گذشته دقیقتر و به موقع انجام میشود.