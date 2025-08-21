زمینلرزه در کرخه خوزستان خسارتی در پی نداشت
مدیرکل مدیریت بحران خوزستان با اشاره به زلزله صبح امروز در کرخه، از انجام بررسیهای اولیه در این منطقه خبر داد و گفت: این زمینلرزه خسارتی در پی نداشت.
به گزارش ایلنا از خوزستان، علی عبداللهی اظهار کرد: زمین لرزه ۴ ریشتری، بامداد امروز، حوالی الوان از توابع شهرستان کرخه در استان خوزستان را لرزاند.
وی افزود: بر اساس گزارش فرمانداری کرخه با توجه به بررسیهای اولیه و ارزیابی تیمهای کارشناسی، این زمین لرزه خساراتی در پی نداشته است.
عبداللهی گفت: در تماس با فرماندار و دریافت آخرین گزارش، بر آمادهباش دستگاههای امدادی عملیاتی تاکید شد.