خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زمین‌لرزه در کرخه خوزستان خسارتی در پی نداشت

زمین‌لرزه در کرخه خوزستان خسارتی در پی نداشت
کد خبر : 1676455
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل مدیریت بحران خوزستان با اشاره به زلزله صبح امروز در کرخه، از انجام بررسی‌های اولیه در این منطقه خبر داد و گفت: این زمین‌لرزه خسارتی در پی نداشت.

به گزارش ایلنا از خوزستان، علی عبداللهی اظهار کرد: زمین لرزه ۴ ریشتری، بامداد امروز، حوالی الوان از توابع شهرستان کرخه در استان خوزستان را لرزاند. 

وی افزود: بر اساس گزارش فرمانداری کرخه با توجه به بررسی‌های اولیه و ارزیابی تیم‌های کارشناسی، این زمین لرزه خساراتی در پی نداشته است.

عبداللهی گفت: در تماس با فرماندار و دریافت آخرین گزارش، بر آماده‌باش دستگاه‌های امدادی عملیاتی تاکید شد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور