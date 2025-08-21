به گزارش ایلنا از خوزستان، علی عبداللهی اظهار کرد: زمین لرزه ۴ ریشتری، بامداد امروز، حوالی الوان از توابع شهرستان کرخه در استان خوزستان را لرزاند.

وی افزود: بر اساس گزارش فرمانداری کرخه با توجه به بررسی‌های اولیه و ارزیابی تیم‌های کارشناسی، این زمین لرزه خساراتی در پی نداشته است.

عبداللهی گفت: در تماس با فرماندار و دریافت آخرین گزارش، بر آماده‌باش دستگاه‌های امدادی عملیاتی تاکید شد.

انتهای پیام/