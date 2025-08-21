نیروهای شرکتی شهرداری ایذه:
شهرداری ایذه به جای پیگیری طرح ساماندهی، فقط نیروی جدید استخدام می کند/ زندگی ما به سختی میگذرد
برخی از نیروهای شرگتی شهرداری ایذه با ابراز نگرانی از شرایط فعلی خود میگویند: شرایط خوبی نداریم و شهرداری به جای پیگیری طرح ساماندهی، پشت سر هم نیروی جدید استخدام می کند. نگران آینده شغلی خود هستیم.
برخی از نیروهای شرکتی شاغل در شهرداری ایذه طی تماس با خبرنگار ایلنا در خوزستان ضمن گلایهمندی از شرایط فعلی شغلی خود میگویند: ما تعدادی از نیروهای روزمزد شرکتی شهرداری ایذه هستیم که نزدیک به شش سال با انواع و اقسام پیمانکاران کار کردهایم. متاسفانه نه تنها آنگونه که باید حق و حقوق ما پرداخت نمیشود، بلکه شهرداری هیچ پاسخ قانع کنندهای در خصوص آینده شغلی ما و دیگر نیروها نمیدهد.
آنها افزودند: بالای ۸۰ نیروی کارگر شرکتی تامین نیروی شاغل در شهرداری ایذه هستیم. شهرداری به جای تعیین تکلیف ما نه تنها طی ماههای گذشته اقدام به استخدامهای جدید کرده، بلکه برای خالی شدن جا برای این افراد تازه وارد ما را میان پیمانکارها پاسکاری میکنند. به تازگی هم به ما گفتهاند باید با پیمانکاری کار کنید که مدتهاست حقوق نیروهایش را پرداخت نکرده است.
این نیروهای شرکتی در ادامه گفتند: شرایط زندگی ما به سختی میگذرد. طرح ساماندهی در هالهای از ابهام است و شهرداری ایذه بدون نگرانی از آینده ما و خانوادههای ما اقدام به استخدام افراد جدید میکند. همین افراد تازه وارد یک مدتی به عنوان نگهبان مشغول کار شده و بعد به کادر اداری اضافه میشوند. حتی در میان این افراد کسانی وجود دارند که غیابا و بدون حضور حقوق دریافت میکنند. مگر نباید روی عملکرد شهردار نظارت شود، پس چرا هیچ اقدام بازدارندهای صورت نمیگیرد؟
در ادامه پیگیریها، عبدالحسین حسینی شهردار ایذه در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایلنا که منابع مطلع و برخی از اعضای شورای شهر از استخدامهای غیرقانونی و خارج از دستور طی ماههای گذشته در شهرداری ایذه خبر داده اند، آیا این موضوع صحت دارد یا نه؟ اظهار داشت: تا نگویید چه کسی این آمار را داده، نمی توانم توضیح دهم.
وی افزود: در خصوص موضوع طرح ساماندهی، منتظر ابلاغ و دستورالعمل از سوی مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان هستیم.