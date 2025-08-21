عامل قتل سه نفر در کردکوی، قصاص شد

به گزارش ایلنای گلستان، حیدر آسیابی اظهارکرد: مردی که سحرگاه امروز پس از طی‌شدن کامل فرآیند قضایی، به سزای عمل خود رسید، آذر سال گذشته ۳ عضو از ۲ خانواده، شامل یک زوج و یک دختر جوان را، با اسلحه شکاری به قتل رسانده بود.

وی گفت: پس از انجام تحقیقات و صدور کیفرخواست در دادسرای شهرستان کردکوی و محاکمه متهم در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان گلستان در سریع‌ترین زمان ممکن و مطابق آیین دادرسی کیفری، به درخواست اولیای دم حکم قصاص نفس، صادر شد.

وی بیان کرد: پس از صدور رای قصاص، با اعتراض وکیل متهم، پرونده در دیوان عالی کشور هم بررسی شد و حکم قصاص متهم در این مرجع عالی قضایی عینا تایید شد.

