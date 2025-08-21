خبرگزاری کار ایران
وقوع زمین‌لرزه ۴ ریشتری در خوزستان

کد خبر : 1676372
بامداد امروز، زمین‌لرزه الوان از توابع شهرستان کرخه را لرزاند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مدیر کل مدیریت بحران استانداری گفت: این زمین لرزه در ساعت ۲:۳۳:۴۵ امروز پنج شنبه (۳۰ مرداد) حوالی شهر الوان در شهرستان کرخه به وقوع پیوست. 

عبدالهی با اشاره به اینکه این زمین لرزه به بزرگی ۴ ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین و در عمق ۲۱ کیلومتری زمین رخ داد، اظهار کرد: کانون این زمین لرزه ۸ کیلومتری شهر الوان، ۳۲ کیلومتری شهر شوش و ۳۲ کیلومتری شهر میانرود بوده است. 

وی ادامه داد: تاکنون گزارشی از خسارت‌های احتمالی این زمین لرزه دریافت نشده است.

 

