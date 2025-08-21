وزیر جهاد کشاورزی وارد گیلان شد

به گزارش ایلنا، غلامرضا نوری قزلجه امروز (پنجشنبه) در بدو ورود به فرودگاه سردار جنگل رشت مورد استقبال استاندار گیلان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی و جمعی از مسئولان استان قرار گرفت.

دیدار با خانواده سرباز رشید اسلام شهید محراب بشارتی‌ جفرودی از شهدای حمله رژیم جعلی صهیونیستی، ادای احترام و تجدید میثاق با شهدا، بازدید از شالیزارهای در حال برداشت و کارخانه‌ شالیکوبی در روستای شیله‌سر بندرانزلی برخی از برنامه های وی در این سفر است.

وی همچنین دیداری با نماینده ولی فقیه در گیلان خواهد داشت و در جلسه شورای کشاورزی استان شرکت می کند و بازدید از باغ زیتون ۶۵۰ هکتاری و کلکسیون بین‌المللی زیتون علی‌آباد و نیز باغ زیتون ۱۵۰ هکتاری خانلر شهرستان رودبار از دیگر برنامه‌های وزیر جهاد کشاورزی در سفر به این استان است.

گیلان دارای ۳۱۴ هزار هکتار اراضی کشاورزی است و ۳۱۷ هزار نفر از مردم استان در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت هستند، برنج، چای، زیتون، پیله ابریشم، بادام زمینی، زیتون، فندق و مرکبات عمده‌ترین محصولات کشاورزی گیلان هستند. این استان همچنین یکی از تولیدکنندگان مهم طیور در کشور است.

گیلان بزرگترین تولیدکننده ارقام بومی و با کیفیت برنج در کشور به شمار می‌آید که با ۲۳۸ هزار هکتار اراضی شالیزاری رتبه نخست کشور را از لحاظ سطح زیرکشت و همچنین رتبه دوم تولید برنج را به خود اختصاص داده‌است.

۳۰۰ هزار شالیکار در گیلان فعالیت دارند؛ به طور متوسط سالانه حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن شلتوک برنج در استان تولید می‌شود که حدود ۳۰ درصد از کل برنج تولیدی کشور است.

