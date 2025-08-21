وزیر جهاد کشاورزی وارد گیلان شد
وزیر جهاد کشاورزی صبح امروز (پنجشنبه) در سفری یک روزه وارد گیلان شد.
به گزارش ایلنا، غلامرضا نوری قزلجه امروز (پنجشنبه) در بدو ورود به فرودگاه سردار جنگل رشت مورد استقبال استاندار گیلان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی و جمعی از مسئولان استان قرار گرفت.
دیدار با خانواده سرباز رشید اسلام شهید محراب بشارتی جفرودی از شهدای حمله رژیم جعلی صهیونیستی، ادای احترام و تجدید میثاق با شهدا، بازدید از شالیزارهای در حال برداشت و کارخانه شالیکوبی در روستای شیلهسر بندرانزلی برخی از برنامه های وی در این سفر است.
وی همچنین دیداری با نماینده ولی فقیه در گیلان خواهد داشت و در جلسه شورای کشاورزی استان شرکت می کند و بازدید از باغ زیتون ۶۵۰ هکتاری و کلکسیون بینالمللی زیتون علیآباد و نیز باغ زیتون ۱۵۰ هکتاری خانلر شهرستان رودبار از دیگر برنامههای وزیر جهاد کشاورزی در سفر به این استان است.
گیلان دارای ۳۱۴ هزار هکتار اراضی کشاورزی است و ۳۱۷ هزار نفر از مردم استان در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت هستند، برنج، چای، زیتون، پیله ابریشم، بادام زمینی، زیتون، فندق و مرکبات عمدهترین محصولات کشاورزی گیلان هستند. این استان همچنین یکی از تولیدکنندگان مهم طیور در کشور است.
گیلان بزرگترین تولیدکننده ارقام بومی و با کیفیت برنج در کشور به شمار میآید که با ۲۳۸ هزار هکتار اراضی شالیزاری رتبه نخست کشور را از لحاظ سطح زیرکشت و همچنین رتبه دوم تولید برنج را به خود اختصاص دادهاست.
۳۰۰ هزار شالیکار در گیلان فعالیت دارند؛ به طور متوسط سالانه حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن شلتوک برنج در استان تولید میشود که حدود ۳۰ درصد از کل برنج تولیدی کشور است.