شورای شهر سهند رسماً منحل شد

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، جلسه هیأت حل اختلاف آذربایجان‌شرقی با محوریت بررسی استعفای دو عضو شورای اسلامی شهر سهند، آقایان خلیل عبادی و فرامرز کارآموز، روز چهارشنبه در محل استانداری برگزار شد.

در این جلسه با رأی اعضای هیأت، استعفای هر دو عضو پذیرفته شد و به این ترتیب پس از ماه‌ها کش‌وقوس، انحلال شورای اسلامی شهر سهند قطعی شد.

شورای شهر سهند سال‌هاست که با حاشیه‌های مختلفی همراه بوده و بالاخره با پذیرش این دو استعفا شورای شهر سهند منحل می‌شود.

