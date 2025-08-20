خبرگزاری کار ایران
شورای شهر سهند رسماً منحل شد

با موافقت استعفای دو عضو شورای اسلامی شهر سهند در جلسه هیئت حل تخلفات آذربایجان‌شرقی، شورای شهر سهند رسما منحل شد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، جلسه هیأت حل اختلاف آذربایجان‌شرقی با محوریت بررسی استعفای دو عضو شورای اسلامی شهر سهند، آقایان خلیل عبادی و فرامرز کارآموز، روز چهارشنبه در محل استانداری برگزار شد.

در این جلسه با رأی اعضای هیأت، استعفای هر دو عضو پذیرفته شد و به این ترتیب پس از ماه‌ها کش‌وقوس، انحلال شورای اسلامی شهر سهند قطعی شد.

شورای شهر سهند سال‌هاست که با حاشیه‌های مختلفی همراه بوده و بالاخره با پذیرش این دو استعفا شورای شهر سهند منحل می‌شود.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
