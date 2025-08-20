خبرگزاری کار ایران
قتل پیرزن به‌منظور سرقت طلا / دستگیری قاتل در کمتر از ۲۴ ساعت
رئیس پلیس آگاهی استان مازندران از دستگیری متهم اصلی قتل پیرزن ۷۸ ساله اهل و ساکن روستای نوده شهرستان ساری، با انگیزه سرقت طلا، خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ علی قیصری، رئیس پلیس آگاهی استان، در توضیح جزئیات این خبر بیان کرد: «پس از وقوع قتل پیرزنی ۷۸ ساله در شهرستان ساری، شناسایی و دستگیری قاتل یا قاتلان به‌صورت ویژه و شبانه‌روزی در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی استان مازندران، پس از انجام تحقیقات میدانی و اقدامات اطلاعاتی گسترده، با اخذ نیابت قضائی، به محل اختفای متهم و همدستان او در استان تهران عزیمت کردند. در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه، ابتدا همدست متهم که همسر صیغه‌ای او بود شناسایی و سپس قاتل اصلی دستگیر شد. در بازرسی از منزل و مخفیگاه متهم، مدارک هویتی، کارت عابر بانک و طلاجات مسروقه متعلق به مقتول کشف شد.

سرهنگ قیصری با اشاره به این‌که خبر قتل این پیرزن به‌سرعت در فضای اجتماعی منتشر شد، گفت: «تحقیقات در این رابطه ادامه دارد و متهمان با دستور قضائی و قرار مناسب در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار دارند.

وی توضیح داد که قاتل به‌عنوان بهورز خانه بهداشت روستای نوده شناخته می‌شده و با آگاهی از شرایط و تنها بودن مقتول، به بهانه اندازه‌گیری فشار خون وارد منزل او شده است. سپس در فرصتی مناسب و با انگیزه سرقت طلاجات، اقدام به قتل کرده و از محل متواری شده است. با تلاش‌های شبانه‌روزی کارآگاهان پلیس، کمتر از ۲۴ ساعت پس از وقوع قتل، قاتل شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ قیصری از شهروندان خواست که در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک و رفت‌وآمدهای غیرعادی در محل سکونت خود، مراتب را فوراً از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.

