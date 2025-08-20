شنبه ادارات قزوین تعطیل شد

وی با بیان اینکه این تصمیم با هدف کاهش بار مصرف انرژی اتخاذ شده است، تصریح کرد: مراکز امدادی، درمانی، خدمات ضروری، بیمارستان‌ها، اورژانس، مراکز امداد و نجات، آتش‌نشانی، پاسگاه‌ها و مراکز انتظامی، از این تعطیلی مستثنی بوده و طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

حق لطفی بیان کرد: بانک‌های استان با یک‌سوم ظرفیت، خدمات ضروری بانکی را به شهروندان ارایه می‌دهند.

این مسوول خاطرنشان کرد: لازم به ذکر است که هیچ کدام از امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ دانشجویان در روز اول شهریور لغو نخواهد شد و دانشگاه‌های استان موظف به برگزاری آزمون‌های خود در تقویم اعلامی هستند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین یادآور شد: تمامی سیستم‌های سرمایشی، روشنایی و تجهیزات برقی در ساختمان‌های اداری خاموش شده و نظارت لازم در خصوص رعایت مصرف بهینه انرژی توسط مدیران دستگاه‌ها صورت پذیرد.