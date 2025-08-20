شنبه ادارات قزوین تعطیل شد

خبرگزاری کار ایران
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین از تعطیلی ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان در روز شنبه /یکم شهریورماه/ سال جاری خبر داد.

به گزارش  ایلنا در قزوین و به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، جواد حق لطفی  در این رابطه اظهار کرد: براساس تصمیم کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی استان و در راستای کنترل ناترازی انرژی، تمامی ادارات دولتی، مدارس، بیمه‌ها و نهادهای عمومی استان قزوین در روز شنبه اول شهریورماه سال جاری تعطیل خواهند بود.

وی با بیان اینکه این تصمیم با هدف کاهش بار مصرف انرژی اتخاذ شده است، تصریح کرد: مراکز امدادی، درمانی، خدمات ضروری، بیمارستان‌ها، اورژانس، مراکز امداد و نجات، آتش‌نشانی، پاسگاه‌ها و مراکز انتظامی، از این تعطیلی مستثنی بوده و طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

حق لطفی بیان کرد: بانک‌های استان با یک‌سوم ظرفیت، خدمات ضروری بانکی را به شهروندان ارایه می‌دهند.

این مسوول خاطرنشان کرد: لازم به ذکر است که هیچ کدام از امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ دانشجویان در روز اول شهریور لغو نخواهد شد و دانشگاه‌های استان موظف به برگزاری آزمون‌های خود در تقویم اعلامی هستند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین یادآور شد: تمامی سیستم‌های سرمایشی، روشنایی و تجهیزات برقی در ساختمان‌های اداری خاموش شده و نظارت لازم در خصوص رعایت مصرف بهینه انرژی توسط مدیران دستگاه‌ها صورت پذیرد.

