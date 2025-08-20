به گزارش ایلنا از اصفهان، الیاس حضرتی در همایش نکوداشت روز خبرنگار در اصفهان با هشدار شدید نسبت به هرگونه سخن و اقدام تفرقه‌انگیز اظهار داشت: امروز هر پرچمی که بوی اختلاف بدهد، هر سخنی که گویای اختلاف و تفرقه و تشنج باشد، چه در مجلس علیه رئیس‌جمهور صحبت کند، چه تهمت بزند و دروغ بگوید، هدیه به دشمن است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به «دیپلماسی فعال» دولت اشاره کرد و گفت که این دیپلماسی توانسته بالاترین حمایت‌های سیاسی را از کشورهای همسایه و اسلامی برای محکومیت مهاجم و حمایت از کشور کسب کند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت خطاب به نیروهای نظامی گفت: شبانه‌روز آماده باشید و مردم نیز باید به زندگی عادی و رونق اقتصادی ادامه دهند.

حضرتی، در ادامه به تبیین مواضع و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در قبال توطئه‌های اخیر دشمنان، از جمله خیانت آمریکا در برجام، شهادت سردار سلیمانی و حمله موشکی به پایگاه عین الاسد پرداخت و بر هوشمندی ملت ایران در تفکیک بین اختلافات داخلی و خط قرمز دشمنی با استکبار جهانی تأکید کرد و عملکرد نیروهای مسلح را درسی تاریخی برای متجاوزان خواند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت به شرح رویکرد جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با توطئه‌های پیچیده دشمن پرداخت و گفت: ایالات متحده آمریکا سابقه پیمان‌شکنی دارد و قرارداد الجزایر نمونه‌ای از تعهدات یکطرفه ایران بود که آمریکا به آن پایبند نماند.

حضرتی بیان کرد: در مذاکرات هسته‌ای (برجام) نیز تمام تعهدات خود را به صورت کامل و قابل تأیید توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام دادیم، اما رئیس‌جمهور وقت آمریکا، دونالد ترامپ، یک‌طرفه و بدون دلیل از این توافق خارج شد.

وی افزود: اوج خیانت و تروریسم دولتی آمریکا با شهادت سپهبد قاسم سلیمانی به دستور مستقیم ترامپ محقق شد و در این شرایط، راهبرد کلان جمهوری اسلامی ایران، جلوگیری از وقوع یک جنگ تمام‌عیار بود که می‌توانست به مرزهای کشور و مردم آسیب جدی وارد کند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به اینکه علی‌رغم عدم اعتماد به طرف مقابل، برای حفظ مصالح ملی وارد مذاکره شدیم، خاطرنشان کرد: حتی پس از چندین دور مذاکره در مسقط و وین و در اوج بی‌وفایی‌های طرف مقابل، ما برای دفاع از منافع مردم ایران پایدار ماندیم.

وی با تأکید بر جدیت تیم مذاکره‌کننده ایران، خاطرنشان کرد: مذاکره را هرگز به عنوان تاکتیکی برای وقت‌کشی تلقی نکردیم، بلکه با جدیت تمام و برای رفع تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران، پای میز مذاکره حاضر شدیم.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت اضافه کرد: از همه اقشار شامل مردم عادی، نخبگان، روشنفکران و حتی معترضان داخلی، با درک بالا و بلوغ فکری بی‌نظیری، مرز بین اختلافات داخلی خود و دشمنی با استکبار جهانی را به روشنی ترسیم کردند و نشان دادند که در مواجهه با دشمن متجاوزی مثل رژیم صهیونیستی، یکپارچه و متحد می‌ایستند.

وی با تقدیر از عملکرد قهرمانانه نیروهای مسلح، تصریح کرد: نیروهای مسلح، علیرغم فقدان فرماندهان بزرگ خود، با قدرت و دقتی مثال‌زدنی پاسخ دندان‌شکنی به دشمن دادند و ضربات وارد شده به دشمن به مراتب سنگین‌تر از خسارات خودمان بود؛ به‌گونه‌ای که آن‌ها را وادار به درخواست فوری آتش‌بس کرد.

