خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت:

مذاکره را هرگز به عنوان تاکتیکی برای وقت‌کشی تلقی نکردیم

مذاکره را هرگز به عنوان تاکتیکی برای وقت‌کشی تلقی نکردیم
کد خبر : 1676029
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: هر اختلاف افکنی هدیه به دشمنان نظام اسلامی است و چنین اقداماتی به اختلافات دامن می‌زند. مذاکره را هرگز به عنوان تاکتیکی برای وقت‌کشی تلقی نکردیم، بلکه با جدیت تمام و برای رفع تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران، پای میز مذاکره حاضر شدیم.

به گزارش ایلنا از اصفهان، الیاس حضرتی در همایش نکوداشت روز خبرنگار در اصفهان با هشدار شدید نسبت به هرگونه سخن و اقدام تفرقه‌انگیز اظهار داشت: امروز هر پرچمی که بوی اختلاف بدهد، هر سخنی که گویای اختلاف و تفرقه و تشنج باشد، چه در مجلس علیه رئیس‌جمهور صحبت کند، چه تهمت بزند و دروغ بگوید، هدیه به دشمن است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به «دیپلماسی فعال» دولت اشاره کرد و گفت که این دیپلماسی توانسته بالاترین حمایت‌های سیاسی را از کشورهای همسایه و اسلامی برای محکومیت مهاجم و حمایت از کشور کسب کند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت خطاب به نیروهای نظامی گفت: شبانه‌روز آماده باشید و مردم نیز باید به زندگی عادی و رونق اقتصادی ادامه دهند.

حضرتی، در ادامه به تبیین مواضع و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در قبال توطئه‌های اخیر دشمنان، از جمله خیانت آمریکا در برجام، شهادت سردار سلیمانی و حمله موشکی به پایگاه عین الاسد پرداخت و بر هوشمندی ملت ایران در تفکیک بین اختلافات داخلی و خط قرمز دشمنی با استکبار جهانی تأکید کرد و عملکرد نیروهای مسلح را درسی تاریخی برای متجاوزان خواند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت به شرح رویکرد جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با توطئه‌های پیچیده دشمن پرداخت و گفت: ایالات متحده آمریکا سابقه پیمان‌شکنی دارد و قرارداد الجزایر نمونه‌ای از تعهدات یکطرفه ایران بود که آمریکا به آن پایبند نماند.

حضرتی بیان کرد: در مذاکرات هسته‌ای (برجام) نیز تمام تعهدات خود را به صورت کامل و قابل تأیید توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام دادیم، اما رئیس‌جمهور وقت آمریکا، دونالد ترامپ، یک‌طرفه و بدون دلیل از این توافق خارج شد.

وی افزود: اوج خیانت و تروریسم دولتی آمریکا با شهادت سپهبد قاسم سلیمانی به دستور مستقیم ترامپ محقق شد و در این شرایط، راهبرد کلان جمهوری اسلامی ایران، جلوگیری از وقوع یک جنگ تمام‌عیار بود که می‌توانست به مرزهای کشور و مردم آسیب جدی وارد کند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به اینکه علی‌رغم عدم اعتماد به طرف مقابل، برای حفظ مصالح ملی وارد مذاکره شدیم، خاطرنشان کرد: حتی پس از چندین دور مذاکره در مسقط و وین و در اوج بی‌وفایی‌های طرف مقابل، ما برای دفاع از منافع مردم ایران پایدار ماندیم.

وی با تأکید بر جدیت تیم مذاکره‌کننده ایران، خاطرنشان کرد: مذاکره را هرگز به عنوان تاکتیکی برای وقت‌کشی تلقی نکردیم، بلکه با جدیت تمام و برای رفع تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران، پای میز مذاکره حاضر شدیم.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت اضافه کرد: از همه اقشار شامل مردم عادی، نخبگان، روشنفکران و حتی معترضان داخلی، با درک بالا و بلوغ فکری بی‌نظیری، مرز بین اختلافات داخلی خود و دشمنی با استکبار جهانی را به روشنی ترسیم کردند و نشان دادند که در مواجهه با دشمن متجاوزی مثل رژیم صهیونیستی، یکپارچه و متحد می‌ایستند.

وی با تقدیر از عملکرد قهرمانانه نیروهای مسلح، تصریح کرد: نیروهای مسلح، علیرغم فقدان فرماندهان بزرگ خود، با قدرت و دقتی مثال‌زدنی پاسخ دندان‌شکنی به دشمن دادند و ضربات وارد شده به دشمن به مراتب سنگین‌تر از خسارات خودمان بود؛ به‌گونه‌ای که آن‌ها را وادار به درخواست فوری آتش‌بس کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور