مطالبات صنعتگران، بازرگانان و کار آفرینان نباید بی پاسخ بماند

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری فارس، حسینعلی امیری با قدردانی از حضور مسئولانه همه اعضای شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت، خاطرنشان کرد که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی صرفاً یک جلسه نیست، بلکه ساختاری برای حل‌وفصل مسائل و رفع موانع اداری از طریق تفاهم و گفت‌وگوست.

امیری با توجه به محدودیت منابع دولتی، توسعه پایدار را از مسیر حمایت از بخش خصوصی امکان پذیر دانست و تصریح کرد: همه مدیران باید در خدمت تولیدکنندگان، صنعتگران، بازرگانان و کشاورزان باشیم تا زمینه فعالیت بدون دغدغه برای آنان فراهم شود.

در این جلسه، مسائل متعددی از جمله حل مسئله ناترازی انرژی از طریق احداث نیروگاه‌های خورشیدی توسط بخش خصوصی، تأمین برق صنایع حساس دارویی و غذایی، مشکلات شرکت‌های پخش دارو، وضعیت واحدهای تولیدی تملیکی، ، و تأمین آب شهرک صنعتی بزرگ شیراز مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار فارس با اشاره به تعهدات داخلی و بین‌المللی صنایع بزرگ استان، تأکید کرد که باید به نحوی مدیریت شود تا این واحدها در انجام تعهدات خود، به‌ویژه در بازارهای خارجی، با مشکل مواجه نشوند.

همچنین در خصوص مسیر عبور قطعه ۸ آزادراه شیراز–اصفهان، امیری با اشاره به ملاحظات تخصصی، فنی و توسعه‌محور موجود، خواستار بررسی مجدد این مسیر توسط اداره کل راه و شهرسازی و مشاور پروژه شد.

همچنین مقرر شد مشکل سوخت شرکت‌های پخش دارو تا زمان رفع کامل، ذیل یکی از صنوف تعریف و پیگیری شود و در خصوص بدهی‌های دانشگاه علوم پزشکی به شرکت‌های پخش دارو نیز مقرر شد که این دانشگاه ظرف مدت یک ماه نسبت به پرداخت بدهی‌های شرکت‌های پخش اقدام کند.

در بخش انرژی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و مدیران برق منطقه‌ای فارس گزارشی از روند واگذاری زمین و صدور مجوز برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی ارائه دادند و بر تشکیل کارگروه تخصصی برای بهینه‌سازی مصرف و افزایش تولید تأکید شد.

همچنین مقرر شد صنایع غذایی و دارویی از قطع برق معاف شوند و در شرایط بحرانی، اولویت تأمین انرژی برای این واحدها حفظ شود.

امیری شنیدن صدای فعالان اقتصادی و رفع موانع فعالیت‌های تولیدی و تجاری و ارائه راهکارهای عملیاتی را موجب افزایش اعتماد عمومی و زمینه‌ساز رشد پایدار اقتصادی و ارتقای جایگاه استان در عرصه ملی و بین‌المللی عنوان کرد.

استاندار فارس با تأکید بر ضرورت ارتباط مستمر و مؤثر با فعالان اقتصادی استان، اعلام کرد که آمادگی کامل دارد تا در هر زمان، مسائل و دغدغه‌های بخش خصوصی را به‌صورت مستقیم دریافت و پیگیری کند؛

نماینده عالی دولت در استان فارس همچنین بر این نکته تأکید کرد که تعامل با بخش خصوصی نباید محدود به جلسات رسمی باشد، بلکه باید به یک رویکرد دائمی در مدیریت اجرایی استان تبدیل شود.

