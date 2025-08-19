استقلال خوزستان ۱ – شمس آذر قزوین ۱

به گزارش ایلنا از خوزستان، امروز سه‌شنبه ۲۸ مرداد ماه آبی پوشان خوزستان برای رقابت در بیست و پنجمین دوره لیگ برتر، پا به توپ شدند.

تیم استقلال خوزستان، درحالی که هفته اول با قرعه میزبانی و پذیرایی از تیم رقیب در خانه رو‌به‌رو‌ شد اما به دلیل آماده نبودن ورزشگاه غدیر، در ورزشگاه پاس قوامین تهران، نه به عنوان صاحب خانه بلکه به عنوان مستاجر، از شمس آذر قزوین پذیرایی کرد.

استقلال خوزستان و شمس آذر قزوین پیش از شروع فصل تغییرات بسیار زیادی را در تیم‌‌های خود اعمال کردند تا جایی که آبی‌های خوزستان، بیش از ۲۰ بازیکن را در فهرست ورودی و خروجی خود لحاظ کردند و قزوینی‌ها نیز با تغییرات ساختاری که در راس آن به خدمت گرفتن وحید رضایی به عنوان سرمربی جدید بود، برای رقابت در این فصل حاضر شدند.

در نیمه نخست هر دو تیم بازی گرم و دلچسبی را ارائه ندادند و درحالی که رقابت کم افت و خیزی در جریان بود اما در مجموع تیم شمس آذر در دفعات موفق شد بیشتر به دروازه حریف نزدیک شود.

در این رقابت سرد و کسل کننده تنها یک اتفاق منجر به تب و تاب و شور بیشتر شد آن هم اشتباه تاثیرگذار تیم داوری بود.

برخلاف جریان بازی در دقیقه ۲۶ تیم استقلال خوزستان، در یک ضد حمله به دروازه حریف نزدیک شد و در شرایطی که توپ در موقعیت مشکوک به آفساید بود به حجت احمدی رسید و آن هم توپ را وارد دروازه کرد و اولین گل استقلال خوزستان و نخستین گل این بازی را به ثمر رساند.

کادرفنی و نیمکت شمس آذر پس از دریافت گل، با اعتراض شدید به تیم داوری و اعتقاد به آفساید سعی بر توقف و متقاعد کردن داور داشتند اما نبود VAR و عدم بررسی صحنه گل باعث شد که داور به خود و چشماش اعتماد کند و در نهایت گل پذیرفته شد.

این پایان کار نبود و سعید اخباری و شاگردانش که نیمه اول را با شکست به پایان رساندند، نمی‌خواستند نتیجه کلی بازی را هم با شکست پایان دهند به همین خاطر رفته رفته فشار بیشتری به حریف وارد کردند تا تیم استقلال مجبور به عقب نشینی شود.

نگه داشتن فشار و استمرار حملات، منجر شد تا در دقیقه ۷۲ سانتر دقیق و بی‌نقص بازیکن کهنه‌کار قزوینی‌ها، داریوش شجاعیان و ضربه سر مهدی محمدی، توپ از خط دروازه استقلال خوزستان عبور کند و تیم شمس آذر گل اول خود و مساوی این بازی را به ثمر برساند.

در پایان ۹۰ دقیقه رقابت کم هیجان از سوی بازیکنان و تزریق هیجان از سوی قاضی میدان با ثبت اولین اشتباه در اولین هفته از رقابت‌ها، نتیجه این دیدار یک بر یک خاتمه پیدا کرد.

انتهای پیام/