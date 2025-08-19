استقلال ترمز تراکتور را کشید

به گزارش ایلنا از تبریز، عصر سه شنبه 28 مرداد ماه در ورزشگاه خالی از تماشاگر شهید سلیمانی تک گل محمد حسین اسلامی در دقیقه 67 باعث شد تا آبی پوشان تهرانی سه امتیاز این بازی را از تبریزدشت کنند.

شاگردان دراگان اسکوچیچ که پس از پیروزی سوپرجام مقابل استقلال با روحیه بالا به زمین آمدند نتوانستند دستورات تاکتیکی سرمربی خود را به اجرا بگذارند و از این رو نیمه اول باوجود حضور تومسیلاو اشتراکالی جای دوماگوی دروژدک که نسبت به بازی قبلی از ابتدا مسابقه را آغاز کرد، با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در نیمه دوم باوجود حملات نصف و نیمه تراکتور روی دروازه استقلال،آبی پوشان زمین با یک ضد حمله با پاس سعید خیزان توپ را دقیقه 67 به محمد حسین اسلامی رساندند تا وی دروازه ادیب زارعی را بازکند تا بدین ترتیب استقلالی ها سه امتیاز این بازی را کسب کنند.

حضور مهدی شیری جای اودیل خامروبکوف،دوماگوی دروژدک به جای مهدی ترابی،تیبور هالیلوویچ جای تومیسلاو اشترکالی هم در دقیقه 69 نیز نتوانست باعث تغییر نتیجه بازی شود.

صادق محرمی نیز دقیقه 83 به جای محمد نادری به بازی آمد تا با تغییر تاکتیکی دراگان اسکوچیچ آخرین تلاش های تراکتور نیز به نتیجه برسد که این موضوع نیز با دفاع استقلالی ها همراه شد و درنهایت تراکتور در خانه یک برصفر نتیجه را به استقلال واگذار کرد.

