خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون استاندار ایلام خبر داد؛

فعالیت ادارات ایلام  روز چهارشنبه از ساعت ۶ تا ۱۱ و شنبه اول شهریور تعطیل شدند

فعالیت ادارات ایلام  روز چهارشنبه از ساعت ۶ تا ۱۱ و شنبه اول شهریور تعطیل شدند
کد خبر : 1675781
لینک کوتاه کپی شد.

معاون استاندار ایلام از نحوه فعالیت ادارات در چهارشنبه و شنبه آینده خبر داد.

به گزارش ایلنا از ایلام،  افشین کریمی  در این خصوص اظهار داشت: با توجه به تداوم گرما و روند فعلی مصرف برق و ایجاد ناترازی در سرانه مصرف برق در مناطق مختلف استان و بنا به مصوبه کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی ، مستند به تبصره ۱ ماده ۲ مصوبه شماره ۲۶۷۴۳ت ۵۹۷۹۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ هیئت محترم وزیران، با موافقت استاندار محترم ایلام، فعالیت ادارات، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، مؤسسات آموزش عالی و سایر سازمان‌های دولتی (به استثنای دستگاه‌های خدمات‌رسان) در روز چهارشنبه ۲۹ /۱۴۰۴/۰۵ با دو ساعت تعجیل از ساعت ۶ تا ۱۱ تعیین و  شنبه ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ تعطیل می‌باشد.

کریمی افزودند: بانک‌ها طبق تصمیمات شورای هماهنگی بانک‌ها با تعیین شعب کشیک و شرکت‌های بیمه نیز مطابق مصوبات شورای هماهنگی بیمه‌ها، در روز شنبه خدمات ضروری را ارائه خواهند داد.

معاون استاندار ایلام ادامه داد: این تعطیلی شامل دستگاه‌های خدمات‌رسان، نیروهای عملیاتی، نظامی و انتظامی، مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و نیروهای شیفت‌گردان نمی‌شود و فعالیت آن‌ها طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور