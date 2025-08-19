نماینده بویینزهرا و آوج در مجلس:
150 میلیون متر مکعب حقابه دشت قزوین به تهران میرود
نماینده مردم بویینزهرا و آوج در مجلس گفت: مطالعات انجامشده پیش از انقلاب توسط کارشناسان خارجی نشان میدهد 150 میلیون متر مکعب از آب سد طالقان حقابه استان قزوین است؛ اما بهجای استفاده برای مردم این استان به تهران منتقل میشود. در حالی که حق قزوین است و این منابع باید به خود استان بازگردد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، روحالله عباسپور عصر امروز در مراسم بهرهبرداری از پروژههای شاخص صنعت آب و برق استان گفت: استان قزوین با جمعیت 600 هزار نفری در 12 روز اخیر سختیهای زیادی را تحمل کرد، اما با هدایت فرمانده سپاه پاسداران و انسجام مدیریتها ظرفیتهای مناسبی ایجاد شد که از همه دستاندرکاران قدردانی میکنیم.
وی با اشاره به چالش ناترازی انرژی افزود: حل این مشکل تنها با تصمیمات سخت، هوشمندانه و شجاعانه دولت و مجلس امکانپذیر است. زمان آن رسیده که یارانههای پنهان انرژی آزاد و درآمد حاصل از آن به مردم بازگردانده شود تا قدرت خرید افزایش یافته و عدالت اجتماعی محقق شود.
نماینده بویینزهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید قیمت انرژی واقعی شود، اضافه کرد: به این ترتیب کسانی که مصرف بیشتری دارند، نمیتوانند از یارانه افرادی که مصرف کمتری دارند، بهرهمند شوند.
عباسپور با اشاره به وضعیت بحرانی آب استان گفت: بر اساس اذعان کارشناسان آب منطقهای سالانه حدود 800 میلیون متر مکعب آب از شمال استان قزوین با طی مسیری به طول 17.5 کیلومتر به دریای خزر سرازیر میشود، در حالی که دشت قزوین خشکیده و ساکنان آن با مشکلات جدی روبهرو هستند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر ضرورت اجرای پروژه انتقال آب به دشت طارم و الموت تأکید کرد و گفت: لوله انتقال حدود 60 میلیون متر مکعب آب به بویینزهرا رسیده و بخشی از نیاز آبی تاکستان را تأمین میکند، اما هنوز به دشت قزوین نرسیده است.
عباسپور با یادآوری فرمایش مقام معظم رهبری در سال 1382 درباره احیای دشت قزوین تصریح کرد: برای تحقق این راهبرد مهم باید میزان آب ازدسترفته استان احصا و جایگزین شود. انتقال بیرویه آب به دریای خزر باید متوقف و حقابه استان قزوین بازگردانده شود تا دشت قزوین احیا شود.