دستگیری دندانپزشک زن قلابی در رشت

به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ عیسی روشن قلب با اعلام این خبر گفت: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی رشت با انجام تحقیقات نامحسوس پلیسی فردی را که بدون پروانه طبابت، با تبلیغات اغوایی در فضای مجازی اقدام به فریب مردم، و ویزیت آن‌ها در مطب دندانپزشکی فاقد مجوز می‌نمود، را شناسایی کردند.

این مقام انتظامی افزود: مأموران پلیس اطلاعات پس از هماهنگی قضائی به همراه نماینده سازمان علوم پزشکی به محل مورد نظر اعزام شده، زن ۳۸ساله را که با جعل عنوان و مدارک اقدام به فعالیت غیرقانونی تحت عنوان دندانپزشک را داشت، دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: در بازرسی از محل فعالیت غیر قانونی متهمه مقادیری داروهای غیربهداشتی و غیرمجاز، مهر، پروانه و گواهینامه‌های جعلی طبابت و تعدادی تجهیزات پزشکی قاچاق و غیراستانداردکشف شد.

سرهنگ روشن قلب با بیان اینکه تاکنون چندین نفر جهت طرح شکایت از این پزشک قلابی به کلانتری‌های رشت مراجعه داشته اند، خاطرنشان کرد: فرد دستگیر شده در تحقیقات پلیس به بزه انتسابی خود اعتراف و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت در پایان با قدردانی از تعامل خوب مردم با پلیس، از شهروندان خواست، برای درمان به مراکز درمانی معتبر مراجعه کرده و در صورت برخورد با افراد سودجو و متقلب، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

