ادارات آذربایجان‌غربی روز شنبه تعطیل شد
براساس مصوبه شورای هماهنگی مدیریت بحران آذربایجان‌غربی، روز شنبه یکم شهریور ماه، تمامی ادارات دولتی، آموزشگاه‌ها، مدارس ، مراکز آموزشی و دانشگاه‌های استان تعطیل و فعالیت‌ها به‌صورت دورکاری خواهد بود.

به گزارش ایلنا، با توجه به افزایش دما و ضرورت مدیریت مصرف انرژی، روز شنبه یکم شهریور ماه تمامی ادارات دولتی در استان به‌صورت دورکاری و مهدکودک ها، آموزشگاه‌ها، مدارس و دانشگاه‌های آذربایجان‌غربی نیز غیرحضوری و آموزش در بستر فضای مجازی خواهد بود.

همچنین اماکن  و باشگاه‌های ورزشی دولتی و بخش خصوصی نیز تعطیل خواهد بود.

لازم به ذکر است دستگاه‌های خدمات‌رسان، امدادی و درمانی تعطیل نبوده و بانک‌ها در شهرستان‌های مختلف استان به صورت شعب منتخب فعال خواهند بود و بقیه ادارات به صورت دورکاری فعالیت می‌کنند.

شورای هماهنگی مدیریت بحران آذربایجان‌غربی در پایان از همراهی مردم استان در توجه به صرفه جویی قدردانی کرده و امیدواریم با همراهی مردم شاهد کاهش ناترازی های انرژی در استان باشیم.

 

