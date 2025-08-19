خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ادارات همدان شنبه تعطیل شد

ادارات همدان شنبه تعطیل شد
کد خبر : 1675559
لینک کوتاه کپی شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری همدان گفت: با توجه به استقرار توده هوای گرم و افزایش دما در استان شنبه ادارات همدان تعطیل شد.

به گزارش ایلنا از همدان سیدمحمدرضا میر صفدری، اظهار کرد: با توجه به استقرار توده هوای گرم و افزایش دما در استان و به منظور جلوگیری از گرمازدگی و ناترازی انرژی و مدیریت مصرف برق بنا به مصوبه ستاد مدیریت تقاضا و مصرف برق استان و موافقت استاندار روز شنبه ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ تمام دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها، شرکت‌ها، نهادها، موسسات شهرداری‌ها، دانشگاه‌ها و بانک‌ها تعطیل است.شایان ذکر است تمام واحدهای عملیاتی امدادرسان درمانی، بهداشتی خدمات رسان و شعب منتخب بانک‌ها فعال خواهند بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور