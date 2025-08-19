ادارات همدان شنبه تعطیل شد
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری همدان گفت: با توجه به استقرار توده هوای گرم و افزایش دما در استان شنبه ادارات همدان تعطیل شد.
به گزارش ایلنا از همدان سیدمحمدرضا میر صفدری، اظهار کرد: با توجه به استقرار توده هوای گرم و افزایش دما در استان و به منظور جلوگیری از گرمازدگی و ناترازی انرژی و مدیریت مصرف برق بنا به مصوبه ستاد مدیریت تقاضا و مصرف برق استان و موافقت استاندار روز شنبه ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ تمام دستگاههای اجرایی، سازمانها، شرکتها، نهادها، موسسات شهرداریها، دانشگاهها و بانکها تعطیل است.شایان ذکر است تمام واحدهای عملیاتی امدادرسان درمانی، بهداشتی خدمات رسان و شعب منتخب بانکها فعال خواهند بود.