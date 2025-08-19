ناترازی انرژی به کاهش تولید منجر شده است

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، حجت‌الاسلام حسین مظفری در دیدار با وزیر نیرو گفت: ایام سالگرد بازگشت آزادگان است و یاد مرحوم ابوترابی را گرامی می داریم.

وی افزود: ابوترابی مرد خدا و یک اعجوبه اخلاق مدار بود و گاهی شکنجه گران عراقی از شکنجه ایشان خسته می شدند و برخی افسران بعثی بعد از جنگ آمدند و از ایشان حلالیت طلبیدند.

مظفری تصریح کرد: مرحوم ابوترابی ایمان واقعی داشت و پیام قرآن است که اگر بر اساس ایمان بخدا کار کنید حمایت می شوید و امروز هم اگر مسئولان مومنانه عمل کنند به سعادت می رسند و بن بست نخواهند داشت.

امام جمعه قزوین افزود: مشکلاتی که امروز دامنگیر شده باید همه مردم و مسئولان کمک کنند تا از چالش عبور کنیم و در کمیسیون آبی و ناترازی انرژی. دوری از اسراف و تبذیر یک ضرورت است و ما هم بارها در تریبون نماز جمعه تذکر داده ایم که مردم مصرف را مدیریت کنند و مدیران هم باید با جدیت بیشتری کار کنند و بدانند حمایت و ایستادگی مردم این رسالت شما را بیشتر کرده است‌.

نماینده ولی فقیه در استان بیان کرد: مشکلات استان زیاد است اما قزوین ظرفیت‌های قابل توجهی در نیروی انسانی فرهیخته و ظرفیت های طبیعی و دشت قزوین دارد که یک سرمایه ارزشمند است و رهبری بر احیای دشت قزوین تاکید داشتند و شما هم باید به این موضوع توجه کنید.

وی ادامه داد: در دیدارهایی که با صنعتگران داریم آنها از قطع برق گلایه مند هستند که این ناترازی به کاهش تولید منجر شده و امیدواریم توجه بیشتری کنید و این چالش‌ها برطرف شود و با اجرای طرحهای مهم مردم از تنگنا خارج شوند و آنچه شایسته مردم است را شاهد باشیم.

انتهای پیام/