خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امام جمعه قزوین در دیدار با وزیر نیرو؛

ناترازی انرژی به کاهش تولید منجر شده است

ناترازی انرژی به کاهش تولید منجر شده است
کد خبر : 1675552
لینک کوتاه کپی شد.

امام جمعه قزوین گفت: در دیدارهایی که با صنعتگران داریم، آنها از قطع برق گلایه دارند که این ناترازی به کاهش تولید منجر شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، حجت‌الاسلام حسین مظفری در دیدار با وزیر نیرو گفت: ایام سالگرد بازگشت آزادگان است و یاد مرحوم ابوترابی را گرامی می داریم.

وی افزود: ابوترابی مرد خدا و یک اعجوبه اخلاق مدار بود و گاهی شکنجه گران عراقی از شکنجه ایشان خسته می شدند و برخی افسران بعثی بعد از جنگ آمدند و از ایشان حلالیت طلبیدند.

مظفری تصریح کرد: مرحوم ابوترابی ایمان واقعی داشت و پیام قرآن است که اگر بر اساس ایمان بخدا کار کنید حمایت می شوید و امروز هم اگر مسئولان مومنانه عمل کنند به سعادت می رسند و بن بست نخواهند داشت.

امام جمعه قزوین افزود: مشکلاتی که امروز دامنگیر شده باید همه مردم و مسئولان کمک کنند تا از چالش عبور کنیم و در کمیسیون آبی و ناترازی انرژی. دوری از اسراف و تبذیر یک ضرورت است و ما هم بارها در تریبون نماز جمعه تذکر داده ایم که مردم مصرف را مدیریت کنند و مدیران هم باید با جدیت بیشتری کار کنند و بدانند حمایت و ایستادگی مردم این رسالت شما را بیشتر کرده است‌.

نماینده ولی فقیه در استان بیان کرد: مشکلات استان زیاد است اما قزوین ظرفیت‌های قابل توجهی در  نیروی انسانی فرهیخته و ظرفیت های طبیعی و دشت قزوین دارد که یک سرمایه ارزشمند است و رهبری بر احیای دشت قزوین تاکید داشتند و شما هم باید به این موضوع توجه کنید.

وی ادامه داد: در دیدارهایی که با صنعتگران داریم آنها از قطع برق گلایه مند هستند که این ناترازی به کاهش تولید منجر شده و امیدواریم توجه بیشتری کنید و این چالش‌ها برطرف شود و با اجرای طرحهای مهم مردم از تنگنا خارج شوند و آنچه شایسته مردم است را شاهد باشیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور