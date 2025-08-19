امام جمعه قزوین در دیدار با وزیر نیرو؛
ناترازی انرژی به کاهش تولید منجر شده است
امام جمعه قزوین گفت: در دیدارهایی که با صنعتگران داریم، آنها از قطع برق گلایه دارند که این ناترازی به کاهش تولید منجر شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، حجتالاسلام حسین مظفری در دیدار با وزیر نیرو گفت: ایام سالگرد بازگشت آزادگان است و یاد مرحوم ابوترابی را گرامی می داریم.
وی افزود: ابوترابی مرد خدا و یک اعجوبه اخلاق مدار بود و گاهی شکنجه گران عراقی از شکنجه ایشان خسته می شدند و برخی افسران بعثی بعد از جنگ آمدند و از ایشان حلالیت طلبیدند.
مظفری تصریح کرد: مرحوم ابوترابی ایمان واقعی داشت و پیام قرآن است که اگر بر اساس ایمان بخدا کار کنید حمایت می شوید و امروز هم اگر مسئولان مومنانه عمل کنند به سعادت می رسند و بن بست نخواهند داشت.
امام جمعه قزوین افزود: مشکلاتی که امروز دامنگیر شده باید همه مردم و مسئولان کمک کنند تا از چالش عبور کنیم و در کمیسیون آبی و ناترازی انرژی. دوری از اسراف و تبذیر یک ضرورت است و ما هم بارها در تریبون نماز جمعه تذکر داده ایم که مردم مصرف را مدیریت کنند و مدیران هم باید با جدیت بیشتری کار کنند و بدانند حمایت و ایستادگی مردم این رسالت شما را بیشتر کرده است.
نماینده ولی فقیه در استان بیان کرد: مشکلات استان زیاد است اما قزوین ظرفیتهای قابل توجهی در نیروی انسانی فرهیخته و ظرفیت های طبیعی و دشت قزوین دارد که یک سرمایه ارزشمند است و رهبری بر احیای دشت قزوین تاکید داشتند و شما هم باید به این موضوع توجه کنید.
وی ادامه داد: در دیدارهایی که با صنعتگران داریم آنها از قطع برق گلایه مند هستند که این ناترازی به کاهش تولید منجر شده و امیدواریم توجه بیشتری کنید و این چالشها برطرف شود و با اجرای طرحهای مهم مردم از تنگنا خارج شوند و آنچه شایسته مردم است را شاهد باشیم.