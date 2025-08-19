پرداخت ۸۳۰ میلیارد ریال عوارض آلایندگی در خراسان رضوی

به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، شاکررضا مریدی اظهار کرد: مبلغ فوق به شهرداری ها، فرمانداری ها و دهیاری های شهرستان های استان که درگیر آلایندگی هستند، اختصاص داده شده است. این مبالغ علاوه بر تسهیم عوارض ارزش افزوده شهرستان‌ها براساس جمعیت، جهت توسعه زیرساخت‌های شهری، بهسازی معابر، توسعه فضاهای سبز و بهبود فرآیند خدمات رسانی به شهرها و روستاهایی که در معرض آلاینده‌های ناشی از صنایع و معادن قرار دارند، هزینه می‌شود.

وی با بیان اینکه این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۲۶ درصد رشد داشته است، گفت: در ۴ ماهه نخست سال گذشته مبلغی بیش از ۳۶۶ میلیارد ریال عوارض از کارخانه های تولیدی، صنعتی و معدنی آلاینده دریافت شده است.

مریدی با اشاره به موضوع ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر عوارض واحدهای آلاینده تصریح کرد: واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط‌ زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست ‌محیطی را رعایت نکرده و در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آن‌ها تعیین شده است، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام ننموده ‌اند، مشمول عوارض سبز هستند.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی تاکید کرد: عدم تسلیم اظهارنامه در مهلت‌های مقرر برای واحدهایی که ملزم به تسلیم اظهارنامه می باشند، موجب تعلق جریمه غیرقابل بخشودگی هستند. این حکم در مورد کلیه واحدهای آلاینده، اعم از واحدهای معاف و غیرمعاف، صادراتی و واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جاری است.

