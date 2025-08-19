به گزارش ایلنا، علی میرزایی افزود: این تصمیم بر اساس تصمیم مشترک کارگروه مدیریت مصرف انرژی و کارگروه شرایط اضطرار استان مرکزی و موافقت استاندار این استان به منظور جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی و قطع برق خانگی و با موافقت استاندار مرکزی اتخاذ شد.

وی ادامه داد: این تعطیلی به استثنای دستگاه‌های خدمات‌رسان شامل مراکز درمانی و بخش خدماتی اعم از واحد فوریت‌های 137 و عمرانی شهرداری‌ها، بخش‌های امداد شرکت‌های توزیع برق، گاز، آب و ارتباطات سیار و مراکزی که دارای نوبت کاری و کشیک هستند، اجرایی می‌شود.

معاون‌توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی اظهار داشت: در صورت نیاز شبکه بانکی به فعالیت بانک‌ها، فقط تا سقف 5 درصد از تمامی شعب هر بانک منوط به رعایت حداکثری صرفه‌جویی در مصرف انرژی برق و آب، امکان حضور و فعالیت را خواهند داشت.

میرزایی به فعالیت واحدهای دارای مجوز خاص اشاره داشته و تصریح کرد: واحدهای دارای مجوز خاص از جمله مدیریت امور حراست، ادارات حوزه فناوری اطلاعات، مدیریت اطلاعات، مدیریت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در شبکه بانکی از اجرای این بند مستثنی است.

وی بیان داشت: فعالیت تمامی تالارهای بورس و کارگزاری های مربوطه، کلیه بیمه‌ها و نمایندگی‌های مربوطه در استان مرکزی روز شنبه اول مرداد ماه جاری ممنوع است. اداره‌کل صمت استان نیز باید با هماهنگی اصناف، برنامه تعدیل مجتمع‌های تجاری بزرگ را تا نیمه شهریورماه سال جاری اجرا کند.

معاون‌توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی تأکید کرد: انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی ضمن به حداقل رساندن مصرف انرژی در ساعات کار اداری و همچنین خاموشی سامانه‌های روشنایی و رایانه‌ها در پایان وقت اداری و نیز سامانه‌های برودتی یک ساعت قبل از پایان وقت اداری، اقدام و نظارت مؤثر به کار گیرند.

