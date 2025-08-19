خبرگزاری کار ایران
ادارات و دستگاه‌های اجرایی بوشهر شنبه اول شهریورماه تعطیل شد

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار بوشهر گفت: به منظور مدیریت مصرف برق و بر اساس تصمیم کارگروه مصرف بهینه انرژی، تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان در روز شنبه اول شهریورماه تعطیل اعلام شدند.

به گزارش ایلنا، فردین اسلامی‌راد روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس تصمیم کارگروه مصرف بهینه انرژی استان بوشهر و با تایید استاندار، تمامی ادارات و نهادهای دولتی بجز واحدهای امدادی، درمانی، انتظامی و بانک‌ها در روز شنبه اول شهریورماه ۱۴۰۴ تعطیل خواهند بود.

وی بیان کرد: تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند سیستم‌های سرمایشی خود را خاموش و مصارف اداری غیرضروری را محدود کنند.

اسلامی‌راد از شهروندان خواست با توجه به هشدارهای هواشناسی نسبت به افزایش دمای هوای و نیاز شبکه به مدیریت بار مضاعف درراستای مدیریت مصرف انرژی، صرفه‌جویی لازم را داشته باشند تا پایداری شبکه‌های توزیع انرژی تضمین شود.

