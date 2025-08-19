خبرگزاری کار ایران
جزئیات آلودگی هوا در ۱۶ شهر خوزستان

بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای شهرهای اهواز، آبادان، ملاثانی و شادگان در وضعیت بسیار ناسالم، هفت شهر در وضعیت قرمز و پنج‌ شهر در وضعیت نارنجی آلودگی هوا قرار دارد.

به گزارش ایلنا  و بر اساس همین گزارش، شاخص کیفی هوا امروز _سه‌شنبه بیست‌وهشتم مرداد_ منتهی به ساعت ۱۰:۳۰ شاخص آلودگی هوا در شهرهای اهواز ۲۲۰، آبادان ۲۰۳، شادگان ۲۸۳ و ملاثانی ۲۶۵ میکروگرم بر مترمکعب و وضعیت بنفش و بسیار ناسالم هوا است.

علاوه بر آن این شاخص در شهرهای اندیمشک ۱۵۲، بهبهان ۱۵۴، دزفول ۱۵۲، رامهرمز ۱۵۸، ماهشهر ۱۵۹، هندیجان ۱۶۳ و هویزه ۱۸۳ میکروگرم بر مترمکعب در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم است.

علاوه‌بر آن شاخص کیفیت هوا در شهرهای، آغاجری ۱۱۹، باغملک ۱۰۱، شوش ۱۴۳، گتوند ۱۰۸ و هفتکل ۱۱۹ میکروگرم بر مترمکعب در وضعیت نارنجی که بر اساس آن افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

