با تلاش امدادگران؛

مرد ۵۰ ساله در ارتفاعات اردل چهارمحال و بختیاری نجات یافت

مرد ۵۰ ساله در ارتفاعات اردل چهارمحال و بختیاری نجات یافت
سرپرست جمعیت هلال‌احمر استان چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی نیروهای امدادی این جمعیت به فرد گرفتار شده در ارتفاعات کوه گوزلک منطقه هفت چشمه شهرستان اردل با علائم سکته مغزی خبر داد.

به گزارش ایلنا، بیژن طاهری اظهار داشت: طی تماس تلفنی مرکزeoc استان خبری مبنی بر گرفتار شده  مرد ۵۰ ساله با علائم سکته مغزی در ارتفاعات کوه گوزلک منطقه هفت چشمه شهرستان اردل دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم تخصصی امداد کوهستان پایگاه  بره مرده شهرستان کیار به محل اعزام شد.

طاهری بیان کرد:نیروهای امدادی پس از ارزیابی  و پیمایش مسیر، به مصدومان دست یافتند و پس از تثبیت وضعیت فیزیکی  وانجام اقدامات اولیه ،مصدوم را به نقطه امن منتقل کردند و  به علت صعب العبور بودن منطقه و شرایط جسمانی مصدوم با همکاری اورژانس هوایی ۱۱۵ مصدوم از منطقه میان کوه به مرکز درمانی منتقل شد

وی گفت:همکاری منسجم میان تیم‌های امدادی و اورژانس هوایی نقش حیاتی در نجات جان این فرد داشت و خوشبختانه عملیات با موفقیت به پایان رسید.

به گزارش ایلنا، این عملیات نمونه‌ای از تعهد و آمادگی نیروهای امدادی استان در مواجهه با شرایط بحرانی و نجات جان هم‌وطنان در مناطق سخت‌گذر است.

