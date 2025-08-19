مرد ۵۰ ساله در ارتفاعات اردل چهارمحال و بختیاری نجات یافت

به گزارش ایلنا، بیژن طاهری اظهار داشت: طی تماس تلفنی مرکزeoc استان خبری مبنی بر گرفتار شده مرد ۵۰ ساله با علائم سکته مغزی در ارتفاعات کوه گوزلک منطقه هفت چشمه شهرستان اردل دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم تخصصی امداد کوهستان پایگاه بره مرده شهرستان کیار به محل اعزام شد.

طاهری بیان کرد:نیروهای امدادی پس از ارزیابی و پیمایش مسیر، به مصدومان دست یافتند و پس از تثبیت وضعیت فیزیکی وانجام اقدامات اولیه ،مصدوم را به نقطه امن منتقل کردند و به علت صعب العبور بودن منطقه و شرایط جسمانی مصدوم با همکاری اورژانس هوایی ۱۱۵ مصدوم از منطقه میان کوه به مرکز درمانی منتقل شد

وی گفت:همکاری منسجم میان تیم‌های امدادی و اورژانس هوایی نقش حیاتی در نجات جان این فرد داشت و خوشبختانه عملیات با موفقیت به پایان رسید.

به گزارش ایلنا، این عملیات نمونه‌ای از تعهد و آمادگی نیروهای امدادی استان در مواجهه با شرایط بحرانی و نجات جان هم‌وطنان در مناطق سخت‌گذر است.

انتهای پیام/