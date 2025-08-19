شنبه یکم شهریورماه در استان اصفهان تعطیل اعلام شد

به گزارش ایلنا از اصفهان، منصور شیشه فروش در حاشیه جلسه کارگروه مدیریت بحران و مدیریت انرژی گفت: با توجه افزایش ۲ تا ۴ درجه دما و ماندگاری توده هوای گرم طی روزهای آینده و هفته آتی و به منظور پایداری تامین انرژی، شنبه یکم شهریور ماه ادارات، بانک‌ها، بیمه ها، مراکز آموزشی تابستانی و پایگاه‌های اوقات فراغت، فرهنگسراها و شهرداری‌های استان تعطیل خواهند بود.

وی افزود: دستگاه‌های خدمات رسان و امدادی، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شبانه روزی استان در این ایام خدمت رسانی خواهند داشت.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اعلام مصوبات کارگروه مدیریت مصرف انرژی بر ضرورت همکاری تمامی مشترکین برق از جمله مراکز تجاری، پاساژها، صنوف و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در رعایت الگوهای مصرف بهینه برق، خاموش نمودن سیستم های روشنایی در روز و در پیک مصرف تاکید کرد.

وی ادامه داد: تنظیم دمای کولرها روی ۲۴ درجه و نصب سایه‌بان روی کولرها از دیگر اقدامات پبشگیرانه است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان همچنین به دیگر مصوبات کارگروه اشاره و تاکید کرد: به تمامی ادارات و دستگاههای اجرایی رعایت دمای ۲۷ درجه و الزامات صرفه جویی در برق و آب، کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق نسبت به سال قبل و کاهش ۶۰ درصدی مصرف برق در پایان وقت ادارای الزام شده است.

وی بیان داشت: استفاده از دیزل ژنراتورهای برق در ساعات پیک مصرف، خاموش نمودن سیستم های سرمایشی و روشنایی در پایان وقت اداری و روزهای تعطیل نیز از دیگر مصوبات است.

شیشه‌فروش توصیه کرد: همکاری بخش‌های مصرف خانگی در مصرف بهینه آب و برق و مشارکت در پویش های مصرف بهینه برق و آب، جلوگیری از مصارف غیر متعارف آب و شستشوی خودروها، آب ریزی در معابر و شستشوی حیاط منازل و کوچه ها با آب شرب بسیار حائز اهمیت است.

