خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شنبه یکم شهریورماه در استان اصفهان تعطیل اعلام شد

شنبه یکم شهریورماه در استان اصفهان تعطیل اعلام شد
کد خبر : 1675465
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: به دلیل افزایش دما و صرفه جوئی در مصارف انرژی شنبه یکم شهریور ماه دستگاه‌های اجرایی استان اصفهان و نیز ادارات و بانک‌ها تعطیل می‌باشند.

به گزارش ایلنا از اصفهان، منصور شیشه فروش در حاشیه جلسه کارگروه مدیریت بحران و مدیریت انرژی گفت: با توجه افزایش ۲ تا ۴ درجه دما و ماندگاری توده هوای گرم طی روزهای آینده و هفته آتی و به منظور پایداری تامین انرژی، شنبه یکم شهریور ماه ادارات، بانک‌ها، بیمه ها، مراکز آموزشی تابستانی و پایگاه‌های اوقات فراغت، فرهنگسراها و شهرداری‌های استان تعطیل خواهند بود.

وی افزود: دستگاه‌های خدمات رسان و امدادی، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شبانه روزی استان در این ایام خدمت رسانی خواهند داشت.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اعلام مصوبات کارگروه مدیریت مصرف انرژی بر ضرورت همکاری تمامی مشترکین برق از جمله مراکز تجاری، پاساژها، صنوف و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در رعایت الگوهای مصرف بهینه برق، خاموش نمودن سیستم های روشنایی در روز و در پیک مصرف تاکید کرد.

وی ادامه داد: تنظیم دمای کولرها روی ۲۴ درجه و نصب سایه‌بان روی کولرها از دیگر اقدامات پبشگیرانه است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان همچنین به دیگر مصوبات کارگروه اشاره و تاکید کرد: به تمامی ادارات و دستگاههای اجرایی رعایت دمای ۲۷ درجه و الزامات صرفه جویی در برق و آب، کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق نسبت به سال قبل و کاهش ۶۰ درصدی مصرف برق در پایان وقت ادارای الزام شده است.

وی بیان داشت: استفاده از دیزل ژنراتورهای برق در ساعات پیک مصرف، خاموش نمودن سیستم های سرمایشی و روشنایی در پایان وقت اداری و روزهای تعطیل نیز از دیگر مصوبات است.

شیشه‌فروش توصیه کرد: همکاری بخش‌های مصرف خانگی در مصرف بهینه آب و برق و مشارکت در پویش های مصرف بهینه برق و آب، جلوگیری از مصارف غیر متعارف آب و شستشوی خودروها، آب ریزی در معابر و شستشوی حیاط منازل و کوچه ها با آب شرب بسیار حائز اهمیت است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور