اعلام تعطیلی ادارات خوزستان در روز شنبه آینده
کد خبر : 1675321
به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از روابط عمومی استانداری، با توجه به تقاضای شرکت‌های توزیع و انتقال برق استان و در راستای مدیریت ناترازی انرژی و پایداری شبکه برق با موافقت استاندار خوزستان ادارات استان در روز شنبه (۱ شهریورماه) تعطیل شد.

فعالیت شعب کشیک بانک‌ها و بیمه‌ها بر اساس تصمیم شورای هماهنگی مدیریت بانک‌ها و بیمه‌ها خواهد بود.

مراکز امدادی، درمانی، بیمارستان‌ها، اورژانس،  آتش‌نشانی، خدماتی و نوبت کاری از این تعطیلی مستثنی هستند. 

