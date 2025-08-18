اعلام تعطیلی ادارات خوزستان در روز شنبه آینده

به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از روابط عمومی استانداری، با توجه به تقاضای شرکت‌های توزیع و انتقال برق استان و در راستای مدیریت ناترازی انرژی و پایداری شبکه برق با موافقت استاندار خوزستان ادارات استان در روز شنبه (۱ شهریورماه) تعطیل شد.

فعالیت شعب کشیک بانک‌ها و بیمه‌ها بر اساس تصمیم شورای هماهنگی مدیریت بانک‌ها و بیمه‌ها خواهد بود.

مراکز امدادی، درمانی، بیمارستان‌ها، اورژانس، آتش‌نشانی، خدماتی و نوبت کاری از این تعطیلی مستثنی هستند.

