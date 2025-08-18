آتش سوزی منزل مسکونی دو طبقه در شوش یک مصدوم برجای گذاشت

به گزارش ایلنا از خوزستان، سیدمحمد موسوی با اعلام این خبر گفت: ساعت ۱۸ امروز (۲۷مرداد ۱۴۰۴) وقوع این آتش‌سوزی به سامانه ۱۲۵ اطلاع‌رسانی شد و ستاد فرماندهی باتوجه به حساسیت موضوع بلافاصله نجاتگران و آتش‌نشانان ایستگاه مرکز را به همراه خودروهای سنگین اطفاء و امدادونجات به محل حادثه در، ابراهیم آباد خیابان امام محمد باقر «ع» اعزام کرد.

وی افزود: با حضور آتش‌نشانان در محل مشخص شد آتش‌سوزی از طبقه اول منزل مسکونی از طریق حریق موتورسیکلت شروع گردیده و شعله‌های آتش به سقف شیروانی طبقه دوم نیز سرایت کرده بود که آتش‌نشانان برای خاموش کردن حریق از چندین جهت وارد عمل شده و در عملیاتی تخصصی از سرایت آتش به داخل این منازل جلوگیری و آتش‌سوزی را مهار کردند.

رئیس سازمان آتش نشانی شوش هشدار داد: نگهداری موتورسیکلت‌ها در مجاورت دیوارهای چوبی یا مواد اشتعال‌زا، خطر حریق را افزایش می‌دهد.

به گفته‌ی موسوی، این حادثه یک نفر مصدوم داشت که توسط عوامل اورژانس حاضر در محل به مراکز درمانی اعزام شد.

