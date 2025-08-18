استان کرمان روز شنبه تعطیل شد
استاندار کرمان اعلام کرد: به منظور کمک به پایداری شبکه انرژی کشور و در راستای هماهنگیهای انجامشده، روز شنبه اول شهریورماه ۱۴۰۴ در سراسر استان کرمان تعطیل عمومی خواهد بود.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی استانداری کرمان، محمدعلی طالبی روز دوشنبه در شبکه اجتماعی نوشت: به منظور کمک به پایداری شبکه انرژی کشور و بر اساس هماهنگی انجام شده، شنبه اول شهریور ماه ۱۴۰۴ را در سراسر استان کرمان، تعطیل اعلام میکنم.
وی اضافه کرد: بدیهی است دستگاههای امدادی و درمانی و شعب منتخب بانکها در خدمت مردم خواهند بود.
پیش از این در هفتههای اخیر چهارشنبهها در استان کرمان تعطیل اعلام شده بود.