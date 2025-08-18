استان کرمان روز شنبه تعطیل شد

به گزارش ایلنا از روابط عمومی استانداری کرمان، محمدعلی طالبی روز دوشنبه در شبکه اجتماعی نوشت: به منظور کمک به پایداری شبکه انرژی کشور و بر اساس هماهنگی انجام شده، شنبه اول شهریور ماه ۱۴۰۴ را در سراسر استان کرمان، تعطیل اعلام می‌کنم.

وی اضافه کرد: بدیهی است دستگاه‌های امدادی و درمانی و شعب منتخب بانک‌ها در خدمت مردم خواهند بود.

پیش از این در هفته‌های اخیر چهارشنبه‌ها در استان کرمان تعطیل اعلام شده بود.

انتهای پیام/