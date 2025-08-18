خراسان شمالی شنبه تعطیل شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، سید مجتبی علوی‌مقدم دوشنبه شب اظهار داشت: همزمان با افزایش دما و مصرف بالای انرژی و به‌منظور جلوگیری از بروز خاموشی‌ها و مدیریت مصرف، روز شنبه (یکم شهریورماه ۱۴۰۴) کلیه ادارات و مؤسسات دولتی، مدارس، آموزشگاه‌ها، دانشگاه‌ها، شعب بانک‌ها، بیمه‌ها و شهرداری‌های استان تعطیل خواهند بود.

وی افزود: این تعطیلی شامل مراکز امدادی، درمانی و خدماتی نخواهد شد و فعالیت این مراکز طبق روال معمول ادامه می‌یابد.

معاون استاندار همچنین بر ضرورت خاموش کردن سیستم‌های سرمایشی در دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و کاهش مصرف در سایر بخش‌های خدمات‌رسان تأکید کرد و از مردم استان خواست در ساعات اوج بار با رعایت مدیریت مصرف، شرایط لازم برای استمرار خدمت‌رسانی به بخش‌های تولیدی و صنعتی استان را فراهم کنند.

خراسان شمالی با جمعیت بیش از یک میلیون نفر در شمال‌شرق کشور واقع است.

