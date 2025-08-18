دستگیری 90 متهم در محله نواب جنوبی قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی عصر امروز در حاشیه اجرای ارتقای امنیت اجتماعی در محله نواب جنوبی گفت: در راستای مطالبات مردمی مرحله دیگری از طرح ارتقای امنیت و آرامش اجتماعی با هدف ارتقا برخورد قاطع و قانونمند با خرده فروشان مواد مخدر، پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز و دستگیری سارقان و اراذل اوباش، اجرای این طرح در دستور کار پلیس قزوین قرار گرفت.

وی اضافه کرد: با برنامه‌ریزی‌های دقیق و انجام هماهنگی با دستگاه قضائی، اکیپ‌هایی از پلیس‌های تخصصی و کلانتری‌ها، پلیس راهور و یگان‌های عملیاتی پس از شناسایی مخفیگاه‌ها و پاتوق‌های مجرمان و خلافکاران در بامداد 27 مرداد ماه به محله نواب جنوبی شهر قزوین اعزام و عملیات پاکسازی را آغاز کردند.

فرمانده انتظامی استان از دستگیری 90 نفر متهم در اجرای این طرح خبر داد و گفت: این 90 نفر شامل 10 نفر سارق و مالخر، 30 نفر معتاد متجاهر، 17 قاچاقچی و خرده‌فروش مواد مخدر و 33 نفر در جرایم مختلف دیگر هستند که البته 5 کیلوگرم انواع مواد مخدر به همراه تعدادی آلات و ادوات توزین و مصرف مواد مخدر از خرده فروشان مواد مخدر کشف شده است.

سردار طرهانی افزود: در بازرسی از مخفیگاه‌های متهمان و سارقان 50 کیلوگرم کابل‌های مخابراتی و برق سرقتی و همچنین 35 دستگاه موتورسیکلت و یک دستگاه خودرو سواری سرقتی کشف شد. از دیگر توفیقات اجرای این طرح کشف یک میلیون نخ سیگار خارجی قاچاق و فاقد مجوز مثبته گمرکی و دستگیری یک نفر در این رابطه بود.

وی با اشاره به پلمب 9 واحد صنفی متخلف جمع‌آوری و فروش ضایعات در خیابان نواب جنوبی تاکید کرد: پلیس با تمام توان و با همکاری مردم و دستگاه قضائی، برای تأمین نظم و امنیت و آرامش شهروندان و پاکسازی مناطق آلوده و جرم خیر، اجرای چنین طرح‌هایی را در دستور کار مداوم خود قرار داده و با مجرمان و مخلان نظم و امنیت عمومی بدون هیچ‌گونه اغماضی برخورد خواهد کرد.

