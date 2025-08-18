خبرگزاری کار ایران
پیکر «استاد فرشچیان» به خاک سپرده شد

پیکر «استاد فرشچیان» به خاک سپرده شد
پیکر «استاد فرشچیان» در آرامگاه صائب تبربزی، در زادگاهش آرام گرفت.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، عصر امروز دوشنبه استاد محمود فرشچیان در آرامگاه صائب تبریزی در زادگاهش اصفهان به خاک سپرده شد.

استاد محمود فرشچیان پس از یک دوره بیماری در بامداد ۱۸ مرداد ماه درگذشت.

پیکر این استاد که سال‌های پایانی عمر را دور از وطن گذرانده بود، بنا بر وصیتش به ایران بازگردانده شد.

این هنرمند پرآوازه اصفهانی، ۱۸ مرداد جاری در ۹۵ سالگی به دلیل ابتلا به ذات‌الریه در کشور آمریکا درگذشت.

استاد فرشچیان در وصیت‌نامه اش خواسته بود پس از مرگ در زادگاهش و در آرامگاه صائب تبریزی به خاک سپرده شود.

استاد محمود فرشچیان در سال ۱۳۰۸ در اصفهان دیده به جهان گشود و در حیطه نقاشی ایرانی به وجود آورنده سبک و مکتب خاصی بود و به آن غنا بخشید.

