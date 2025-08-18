وزارت آموزش و پرورش بر هماهنگی ملی و عدالت آموزشی تأکید کرد
مشاور وزیر و نماینده مقام عالی وزارت آموزش و پرورش در چهارمحال و بختیاری گفت: وزارت آموزش و پرورش برهماهنگی ملی و عدالت آموزشی برای سال تحصیلی جدید تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید بابک هاشمی نکو ظهر دوشنبه در حاشیه اجلاس سراسری مدیران آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران اظهارداشت: سی و هشتمین اجلاس مدیران آموزش و پرورش مناطق سراسر کشور صبح امروز به صورت ترکیبی (حضوری و مجازی) در تهران و مراکز استانها آغاز به کار کرد.
وی افزود: این اجلاس با هدف برنامهریزی برای ارتقای کیفیت آموزشی و تحقق عدالت تربیتی در سراسر کشور تا فردا ادامه خواهد داشت.
هاشمی نکو با اشاره به شعار اجلاس سراسری مدیران آموزش و پرورش با عنوان «کیفیت و عدالت آموزشی و تربیتی؛ برای مدرسه، برای ایران» گفت: باید تلاش کنیم عدالت آموزشی به یک گفتمان ملی تبدیل شود تا همه دانشآموزان، فارغ از موقعیت جغرافیایی یا اقتصادی، از فرصتهای برابر برخوردار باشند.
وی تصریح کرد: با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، وحدت و هماهنگی بین ۷۳۰ منطقه آموزشی کشور ضروری است و همه باید بر اساس سیاستهای وزارتخانه برای تحقق یک بازگشایی موفق مدارس تلاش کنند.
مشاور وزیر آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: اجلاس طی دو روز، از ساعت ۷ صبح تا ۶ عصر ادامه دارد و در آن، برنامههای کلان آموزش و پرورش مرور و ارزیابی میشود.
وی ایجاد هماهنگی سراسری برای بازگشایی مدارس در اول مهر، توسعه عدالت آموزشی در سطح کشور و بررسی برنامههای سال تحصیلی جدید را از اهداف اصلی این اجلاس عنوان نمود.