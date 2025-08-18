ظریف؛
استاد فرشچیان گوهر هنر ایران و جهان بود
وزیر امور خارجه اسبق کشورمان با اشاره به شخصیت و هنر والای استاد محمود فرشچیان، هنرمند شهیر اصفهانی گفت: استاد فرشچیان گوهر هنر ایران و جهان بود و عشق او به ایران و انسانیت، در تمام آثارش موج میزند.
به گزارش ایلنا از اصفهان، محمدجواد ظریف روز دوشنبه در جمع هنرمندان اصفهان و خانواده مرحوم فرشچیان حضور یافت و با یادآوری خاطراتش از دیدارهای متعدد خود با استاد فرشچیان در نیویورک و تهران افزود: افتخار داشتم سالها از بزرگواری استاد بهرهمند شوم، زمانی که موزه(گنجینه) استاد در کاخ «سعدآباد» افتتاح شد، حضور بهترین اساتید و فرهیختگان هنر ایران در آن آیین، نشاندهنده جایگاه والا و انسانی استاد بود.
وی همچنین با اشاره به ارادت خاص استاد فرشچیان به اهل بیت و نقش او در معرفی فرهنگ و هنر ایرانی به جهان تصریح کرد: استاد فرشچیان نهتنها هنرمندی بزرگ، بلکه انسانی نمونه بود و عشقش به ایران و انسانیت با هنرش آمیخته و آراسته شده بود و همه این ویژگیها در آثار بینظیر این هنرمند برجسته کشورمان، نمایان است.
ظریف همچنین با ذکر خاطرهای از سفرش به پاریس افزود: در آن سفر، آلبومهای استاد را همراه خود داشتم تا به مقامهای فرانسوی هدیه دهم تا آنها بتوانند عظمت هنر ایرانی را درک کنند و بدین گونه، استاد با سخاوت، تواضع و بزرگواری خود، همگان را تحت تأثیر قرار میداد.
وی یادآور شد: حضور استاد فرشچیان در جهان هنر، الهامبخش همگان بود و امروز با وداع این گوهر تابناک، شهر اصفهان، ایران و بلکه جهان هنر، یکی از ارزیشمندترین انسانهای خود را از دست دادند.