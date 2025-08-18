مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان مطرح کرد؛
بررسی ۲۷۲ پرونده سرمایهگذاری صنعتی فارس در سال ۱۴۰۴
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس، گفت: شتاب در اجرای طرحهای صنعتی ضمن جلوگیری از رکود، باعث افزایش بهرهوری اراضی صنعتی شده و زمینه ورود واحدها به چرخه تولید و ایجاد اشتغال پایدار را فراهم میکند.
به گزارش ایلنا، عباس برنهاد در چهاردهمین جلسه کمیته پایش قراردادهای شرکت شهرکهای صنعتی فارس در سال ۱۴۰۴ افزود: در این نشست ۱۲ پرونده مرتبط با قراردادهای سرمایهگذاری در شهرکها و نواحی صنعتی استان بررسی و تصمیمات لازم برای تسهیل روند اجرای آنها اتخاذ شد.
وی ادامه داد: با برگزاری این جلسه، مجموع پروندههای بررسی و تعیین تکلیفشده در ۱۴ جلسه امسال کمیته پایش از ابتدای سال تاکنون به ۲۷۲ پرونده رسید.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس در این جلسه با تأکید بر رویکرد حمایتی این کمیته گفت:رویکرد ما در این جلسات حمایتی است و وضعیت طرحهای سرمایهگذاری در شهرکها و نواحی صنعتی بهطور مستمر رصد و پایش میشود.
برنهاد تصریح کرد: شرکت شهرکهای صنعتی فارس تلاش میکند با همافزایی دستگاههای اجرایی و قضایی، بستر لازم برای رفع موانع تولید و تسریع در تکمیل زیرساختها را فراهم کند.
وی تصریح کرد:نگاه ما در کمیته پایش، برخورد قهری نیست بلکه حمایت از سرمایهگذاران واقعی و هدایت آنان به سمت تولید است و در بسیاری موارد مشاهده شده که با اعطای مهلت ،طرحهایی که در آستانه توقف و یا تعطیلی قرار داشتهاند، مجدداً فعال شده و به چرخه تولید بازگشتهاند وتداوم این روند، میتواند منجر به تحقق حمایت از سرمایه گذاران بخش تولید باشد.