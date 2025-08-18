یک مسوول خبر داد؛
فعالیت حدود ۲۰ هزار واحدصنفی فاقد پروانه در مشهد
رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: برآورد ما این است که حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار واحد فاقد پروانه در مشهد فعال هستند و باید از طریق گستردهکردن چتر حمایتی بتوانیم واحدها را تشویق به دریافت مجوز کنیم.
به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، محمد محمدی، در نشست خبری اعضای جدید هیئترئیسه این مجموعه، آغازبهکار رسمی هیئترئیسه و بازرسی اتاق اصناف را همزمان با دهه پایانی ماه صفر اعلام کرد و گفت: اولویت ما در این ایام، خدمترسانی به زائران و پاسخگویی به مردم است؛ موضوعی که برای هر مشهدی از نظر مادی و معنوی اهمیت دارد. ما این مسیر را با نیت و انگیزه خدمت آغاز کردهایم.
وی افزود: با توجه به ایام خاصی که در آن هستیم، بازرسیها را آغاز کردهایم؛ بهویژه در منطقه ثامن که کانون میزبانی از زائران دهه پایانی صفر است. تمرکز ما نظارت بر توزیع گوشت، مرغ و دیگر کالاهای اساسی است تا در این مدت، کمبود و کاستی نداشته باشیم.
رئیس اتاق اصناف مشهد ادامه داد: یکی از برنامههای اصلی ما نظارت بر واحدهای صنفی و پایش واحدهای فاقد مجوز صنفی است. اکنون ۱۳۱ هزار واحد صنفی در مشهد فعال هستند. ۹۱ اتحادیه داریم و ۳۰ هزار پروانه کسب متعلق به بانوان است. برآورد ما این است که حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار واحد فاقد پروانه نیز فعال هستند. با این حال باید از طریق گستردهکردن چتر حمایتی بتوانیم واحدها را تشویق به دریافت مجوز کنیم.
محسن صیادی، مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در حوزه بازرسی، ۱۵ اکیپ بهصورت شبانهروزی در منطقه ثامن مستقر هستند و بیشترین تمرکز ما بر درج قیمت و کشف تخلفات احتمالی در واحدهای صنفی این منطقه است. در چهار طرف حرم مطهر رضوی، بازرسیها به شکل ۲۴ساعته فعالاند و دو پایگاه ثابت نیز برای مراجعه زائران و گزارش تخلفات در نظر گرفته شده است.
صیادی با اشاره به همکاری دستگاههای نظارتی و قضایی در این ایام اظهار کرد: نمایندگان دستگاهها بهویژه تعزیرات حکومتی در کنار تیمهای بازرسی حضور دارند و تمرکز اصلی ما بر ۲۱ قلم کالای اساسی است که باید با نرخ مصوب یا قیمت درجشده روی کالا عرضه شوند. در روزهای پایانی صفر، برخوردها با واحدهای صنفی متخلف قاطعتر خواهد بود، بهویژه در مواردی که تخلفات تکرار شده باشد.
مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف خراسان رضوی با اشاره به وضعیت بازار کالاهای اساسی تأکید کرد: گرانی نان از مهمترین دغدغههای ماست. در مشهد افزایش قیمت نان تا ۵۲ درصد و در دیگر شهرستانهای استان تا ۴۲ درصد انجام شده است. با این حال بیشترین شکایات مردمی نیز در همین حوزه بوده که باجدیت پیگیری خواهد شد. همچنین بازار مرغ، گوشت، برنج و روغن جزو اولویتهای اصلی بازرسی است.
وی گفت: مراکز پرتجمع عرضه کالا ازجمله میدان استقلال، خیابان گاز و مصلای مشهد تحت نظارت ویژه قرار گرفتهاند و تیمهای ثابت بازرسی در این نقاط حضور خواهند داشت تا آرامش و اطمینان بیشتری برای زائران و شهروندان فراهم شود.