به گزارش ایلنا، علیرضا جیلان اظهار داشت: این طرح‌ها شامل دو سفره‌خانه سنتی و پنج واحد اقامتگاه بوم‌گردی در شهرستان‌های شهرکرد، فارسان و کوهرنگ است.

وی افزود: برای راه‌اندازی این طرح‌ها ۵۸ میلیارد ریال از ردیف‌های مختلف اعتباری تأمین و هزینه شده است.

جیلان گفت: با بهره‌برداری از این طرح‌ها زمینه اشتغال مستقیم ۴۴ نفر در استان فراهم خواهد شد.

