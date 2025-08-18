همزمان با هفته دولت:
هفت طرح گردشگری در چهارمحال و بختیاری افتتاح میشود
مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری گفت: در هفته دولت هفت طرح گردشگری در استان افتتاح خواهد شد.
به گزارش ایلنا، علیرضا جیلان اظهار داشت: این طرحها شامل دو سفرهخانه سنتی و پنج واحد اقامتگاه بومگردی در شهرستانهای شهرکرد، فارسان و کوهرنگ است.
وی افزود: برای راهاندازی این طرحها ۵۸ میلیارد ریال از ردیفهای مختلف اعتباری تأمین و هزینه شده است.
جیلان گفت: با بهرهبرداری از این طرحها زمینه اشتغال مستقیم ۴۴ نفر در استان فراهم خواهد شد.