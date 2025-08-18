خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

همزمان با هفته دولت:

هفت طرح گردشگری در چهارمحال و بختیاری افتتاح می‌شود

هفت طرح گردشگری در چهارمحال و بختیاری افتتاح می‌شود
کد خبر : 1675065
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری گفت: در هفته دولت هفت طرح گردشگری در استان افتتاح خواهد شد.

به گزارش ایلنا، علیرضا جیلان اظهار داشت: این طرح‌ها شامل دو سفره‌خانه سنتی و پنج واحد اقامتگاه بوم‌گردی در شهرستان‌های شهرکرد، فارسان و کوهرنگ است.

وی افزود: برای راه‌اندازی این طرح‌ها ۵۸ میلیارد ریال از ردیف‌های مختلف اعتباری تأمین و هزینه شده است.

جیلان گفت: با بهره‌برداری از این طرح‌ها زمینه اشتغال مستقیم ۴۴ نفر در استان فراهم خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور