برای جلوگیری از ورود غیرمجاز اتباع تمام مرزهای کشور باید مسدود شود

به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، اسکندر مومنی امروز ۲۸ مردادماه در حاشیه بازدید از دیوار مرزی شمال‌شرق کشور و در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: یکی از موضوعات بهم پیوسته و مرتبط، امنیت مرز و اتباع خارجی است و یکی از سیاست‌های آن، انسداد مرزی است.

وی با بیان اینکه انسداد کامل شامل فیزیکی، الکترونیکی و غیره می‌شود، افزود: بخشی که امروز از آن بازدید کردیم، دیوار مرزی است که در خراسان رضوی و جنوبی توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران در حال انجام است و تا کنون حدود ۱۸۵ کیلومتر زیرسازی و ۱۳۰ کیلومتر ساخت دیوار انجام شده و بخشی از دیوارها آماده انتقال به محل هستند.

وزیر کشور با بیان اینکه دولت و مجلس برای تامین اعتبارات ساخت دیوار مرزی مصمم اند، اضافه کرد: یکی از مشکلات موجود در جابجایی و انتقال اتباع، این است که برخی از آنان به ایران برمی‌گردند. لذا نیاز است تمام مرزها مسدود شود که برای امنیت مرز و کاهش تردد اشرار و قاچاق تاثیر بسیار خوبی دارد.

مومنی بیان کرد: در یک سال اخیر با وجود تسهیلات صورت‌گرفته، انسداد با سرعت بسیار خوبی انجام شده و امیدواریم در جلسه امروز، موانع موجود رفع گردد. هر جایی که دیوار به اتمام رسیده بالای ۸۰ درصد در تردد موثر بوده و امیدواریم به طور کامل تمام شود.

وی با اشاره به کاهش ورود مواد مخدر به کشور از مرز افغانستان، عنوان کرد: طبق آخرین برآوردها، از تولید و ورود مواد مخدر سنتی کاسته شده اما قاچاق مواد مخدر صنعتی از سوی افغانستان افزایش پیدا کرده است.

انتهای پیام/