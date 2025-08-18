خبرگزاری کار ایران
وزیر کشور مطرح کرد؛

برای جلوگیری از ورود غیرمجاز اتباع تمام مرزهای کشور باید مسدود شود

وزیر کشور گفت: یکی از مشکلات موجود در جابجایی و انتقال اتباع، این است که برخی از آنان به ایران برمی‌گردند. لذا نیاز است تمام مرزها مسدود شود که برای امنیت مرز و کاهش تردد اشرار و قاچاق تاثیر بسیار خوبی دارد.

به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، اسکندر مومنی امروز ۲۸ مردادماه در حاشیه بازدید از دیوار مرزی شمال‌شرق کشور و در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: یکی از موضوعات بهم پیوسته و مرتبط، امنیت مرز و اتباع خارجی است و یکی از سیاست‌های آن، انسداد مرزی است.

وی با بیان اینکه انسداد کامل شامل فیزیکی، الکترونیکی و غیره می‌شود، افزود: بخشی که امروز از آن بازدید کردیم، دیوار مرزی است که در خراسان رضوی و جنوبی توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران در حال انجام است و تا کنون حدود ۱۸۵ کیلومتر زیرسازی و ۱۳۰ کیلومتر ساخت دیوار انجام شده و بخشی از دیوارها آماده انتقال به محل هستند. 

وزیر کشور با بیان اینکه دولت و مجلس برای تامین اعتبارات ساخت دیوار مرزی مصمم اند، اضافه کرد: یکی از مشکلات موجود در جابجایی و انتقال اتباع، این است که برخی از آنان به ایران برمی‌گردند. لذا نیاز است تمام مرزها مسدود شود که برای امنیت مرز و کاهش تردد اشرار و قاچاق تاثیر بسیار خوبی دارد.

مومنی بیان کرد: در یک سال اخیر با وجود تسهیلات صورت‌گرفته، انسداد با سرعت بسیار خوبی انجام شده و امیدواریم در جلسه امروز، موانع موجود رفع گردد. هر جایی که دیوار به اتمام رسیده بالای ۸۰ درصد در تردد موثر بوده و امیدواریم به طور کامل تمام شود.

وی با اشاره به کاهش ورود مواد مخدر به کشور از مرز افغانستان، عنوان کرد: طبق آخرین برآوردها، از تولید و ورود مواد مخدر سنتی کاسته شده اما قاچاق مواد مخدر صنعتی از سوی افغانستان افزایش پیدا کرده است.

