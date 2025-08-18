خبرگزاری کار ایران
مهار آتش‌سوزی در مجتمع ۱۳ طبقه شهرک ولیعصر اصفهان

مهار آتش‌سوزی در مجتمع ۱۳ طبقه شهرک ولیعصر اصفهان
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان از مهار به موقع آتش‌سوزی یک دستگاه خودرو در پارکینگ مجتمع مسکونی ۱۳ طبقه شهرک ولیعصر اصفهان خبر داد و گفت: این حادثه موجب تخلیه اضطراری ۱۴۰ نفر شد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، منصور شیشه‌فروش اظهار داشت: ساعت ۳:۴۵ بامداد دوشنبه وقوع حریق در یک دستگاه خودرو واقع در پارکینگ مجتمع مسکونی ۱۳ طبقه در شهرک ولیعصر اصفهان به ستاد مدیریت بحران گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله تیم‌های عملیاتی و اطفای حریق سازمان آتش‌نشانی شهرداری اصفهان با ۱۴ دستگاه خودرو و تجهیزات اطفائیه به محل حادثه اعزام شدند و عملیات مهار آتش، ایمن‌سازی، تخلیه اضطراری حدود ۱۴۰ نفر از ساکنان و خروج دود از طبقات را انجام دادند.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان تصریح کرد: عملیات اطفا و امدادرسانی طی سه ساعت به طول انجامید و مراحل پاکسازی و ایمن‌سازی ثانویه نیز ساعت ۶:۴۵ صبح امروز پایان یافت.

شیشه‌فروش اضافه کرد: در این حادثه پنج تیم اورژانس پیش‌بیمارستانی به همراه آمبولانس در محل حاضر شدند و عوامل انتظامی و پلیس راهور نیز برای انجام امور ترافیکی و انتظامی همکاری داشتند.

وی خاطرنشان کرد: شش نفر از ساکنان در اثر دودزدگی دچار مصدومیت تنفسی شدند که برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی انتقال یافتند.

به گفته مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان، تیم‌های فنی سازمان آتش‌نشانی بررسی علت وقوع این حادثه را در دستور کار دارد.

