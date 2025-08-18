به گزارش ایلنا از البرز، مسعود خواجه‌وند با اشاره به کشف دو مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز با ۶۴ دستگاه ماینر در البرز، اظهار کرد: این مراکز در پی دو عملیات جداگانه توسط تیم‌های عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز و با اخذ دستور قضایی و هماهنگی ضابطان نیروی انتظامی کشف و تجهیزات آن‌ها تحویل مراجع انتظامی شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز در تشریح جزئیات این عملیات گفت: در نخستین عملیات، ۱۸ دستگاه ماینر با بار مصرفی ۸۰ آمپر از زیرزمین یک واحد تجاری در منطقه غرب کرج که با برق سه‌فاز فعالیت داشت، کشف شد. در عملیات دوم نیز ۴۶ دستگاه ماینر با بار مصرفی ۵۰۰ آمپر و برق غیرمجاز در یک زمین کشاورزی شهرستان چهارباغ شناسایی گردید.

بزرگ‌ترین مرکز غیرمجاز چهارباغ

خواجه‌وند افزود: مرکز کشف‌شده در شهرستان چهارباغ بزرگ‌ترین مرکز استخراج رمزارز غیرمجاز در این منطقه محسوب می‌شود که مصرف آن معادل برق بیش از ۲۵۰ خانوار است.

وی با بیان اینکه مصرف غیرقانونی این مراکز موجب فشار بر شبکه و نوسان در تأمین برق مشترکان می‌شود، ادامه داد: این مراکز نه‌تنها موجب تضییع حقوق مردم و آسیب به تجهیزات شبکه و وسایل برقی شهروندان می‌شوند، بلکه مشکلات جدی در روند تأمین پایدار برق ایجاد می‌کنند. به همین دلیل، برنامه‌های متعددی برای شناسایی و برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز در استان البرز در حال اجراست.

