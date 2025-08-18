خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک مسئول:

سرخس در بحران شدید آب های زیرزمینی قرار دارد

سرخس در بحران شدید آب های زیرزمینی قرار دارد
کد خبر : 1674956
لینک کوتاه کپی شد.

۳۰ میلیون متر مکعب اضافه‌برداشت سالانه از چاه‌های کشاورزی شهرستان

رئیس اداره منابع آب سرخس، چاه‌های کشاورزی مجهز به کنتور را ۲۷۲ حلقه چاه اعلام کرد که سالانه ۳۰ میلیون متر مکعب اضافه برداشت دارند.

به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، سعید ایزدی با بیان اینکه، سطح آب و کسری مخزن در شهرستان سرخس موجب نگرانی است گفت: متاسفانه خشکسالی پی در پی سالهای اخیر، دشت سرخس را در وضعیت بحرانی قرار داده بطوری که کیفیت آب، امکان کشت محصولاتی مانند پنبه وگندم را غیر ممکن کرده است.

رئیس اداره منابع آب سرخس افزود: از آنجا که عمده اراضی کشاورزی آبی شهرستان از چاههای منطقه مشروب می شوند ومانند چند دهه گذشته  از سیلابهای رودخانه تجن در انهار سنتی و...... بهره مند نیستند سطح آب دهی  چاهها نیز در مناطقی افت شدید داشته و کیفیت آن نیز کاهش یافته است.

وی یاد آور شد: هم اکنون توسط چاههای دارای پروانه بهره برداری کشاورزی سالانه حدود ۳۰ میلیون متر مکعب اضافه‌ برداشت صورت می‌گیرد.

ایزدی  مجموعه چاه‌های موجود شهرستان را ۳۳۲ حلقه چاه اعلام کرد وتصریح کرد:  از این تعداد تاکنون ۲۷۲ چاه به کنتور تجهیز شدند. ضمن اینکه تلاش داریم با شناسایی چاه‌های غیر مجاز روند افت مخزن را کاهش دهیم که البته دراین امر همکاری مردم مهم‌ترین فاکتور است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور