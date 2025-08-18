سرخس در بحران شدید آب های زیرزمینی قرار دارد

به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، سعید ایزدی با بیان اینکه، سطح آب و کسری مخزن در شهرستان سرخس موجب نگرانی است گفت: متاسفانه خشکسالی پی در پی سالهای اخیر، دشت سرخس را در وضعیت بحرانی قرار داده بطوری که کیفیت آب، امکان کشت محصولاتی مانند پنبه وگندم را غیر ممکن کرده است.

رئیس اداره منابع آب سرخس افزود: از آنجا که عمده اراضی کشاورزی آبی شهرستان از چاههای منطقه مشروب می شوند ومانند چند دهه گذشته از سیلابهای رودخانه تجن در انهار سنتی و...... بهره مند نیستند سطح آب دهی چاهها نیز در مناطقی افت شدید داشته و کیفیت آن نیز کاهش یافته است.

وی یاد آور شد: هم اکنون توسط چاههای دارای پروانه بهره برداری کشاورزی سالانه حدود ۳۰ میلیون متر مکعب اضافه‌ برداشت صورت می‌گیرد.

ایزدی مجموعه چاه‌های موجود شهرستان را ۳۳۲ حلقه چاه اعلام کرد وتصریح کرد: از این تعداد تاکنون ۲۷۲ چاه به کنتور تجهیز شدند. ضمن اینکه تلاش داریم با شناسایی چاه‌های غیر مجاز روند افت مخزن را کاهش دهیم که البته دراین امر همکاری مردم مهم‌ترین فاکتور است.

