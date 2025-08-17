خبرگزاری کار ایران
واژگونی خودروی ون در جاده زره‌شوران تکاب ۶ مصدوم بر جای گذاشت

کد خبر : 1674850
رئیس سازمان اورژانس آذربایجان غربی، از واژگونی خودروی ون در جاده زره شوران تکاب و مصدومیت ۶نفر خبر داد.

به گزارش ایلنا، فرزین رضا زاده، اعلام کرد: در ساعت ۱۷:۱۰ امروز یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴، واژگونی یک دستگاه ون معدن در محور تکاب – جاده معدن زره‌شوران به مرکز ارتباطات اورژانس گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، یک دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس به محل اعزام و کارشناسان اورژانس در کوتاه‌ترین زمان ممکن بر بالین مصدومان حاضر شدند.

رضازاده تصریح کرد: در این حادثه تعداد ۶ نفر دچار مصدومیت شدند که همگی پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس، جهت ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند. خوشبختانه این حادثه مورد فوتی نداشت.

رئیس سازمان اورژانس آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت ایمنی در جاده‌های معدنی و روستایی، خاطرنشان کرد: توجه به اصول ایمنی حمل‌ونقل و رعایت نکات فنی خودروها، می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از چنین حوادثی داشته باشد.

