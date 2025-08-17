نماینده البرز در مجلس:
مردم از خدمات بیمارستانی رضایت ندارند/هشدار درباره بیمارستانهای نیمهتمام و کمبود پزشک+فیلم
با مدیران کم کار تعارف نداریم/باید پاسخگو در برابر مردم باشند
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با هشدار نسبت به بحران درمان در شهرستانهای غرب استان البرز گفت: در حالی که اعتبارات استان افزایش چشمگیری داشته، اما هنوز بیمارستانها نیمهکاره و مردم با کمبود پزشک دست به گریبان هستند. چنانچه عملکرد مدیران در حوزه بهداشت و درمان ضعیف باشد، با هیچکس تعارف نداریم چراکه مدیران باید پاسخگوی کمکاری خود در برابر مردم باشند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، علی حدادی نماینده مردم طالقان، نظرآباد، ساوجبلاغ و چهارباغ در نشست خبری روز یکشنبه در ارتباط با وضعیت بهداشت و درمان استان البرز، اظهار داشت: تمرکز خدمات درمانی در کرج و بیتوجهی به شهرستانهای غربی، نارضایتی گستردهای ایجاد کرده است.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سیاستهای نامتوازن در حوزه بهداشت و درمان استان البرز گفت: شهرستانهای غربی استان با بحران کمبود پزشک و تخت بیمارستانی دست و پنجه نرم میکنند اما مدیران استانی توجه خود را صرفاً به کرج و فردیس معطوف کردهاند.
کمبود پزشک و تخت بیمارستانی
حدادی با اشاره به مشکلات مراکز درمانی غرب البرز گفت: بیمارستانهای امام جعفر صادق و امام حسن مجتبی(ع) در این مناطق با کمبود پزشک جدی مواجه هستند و بسیاری از مردم برای خدمات درمانی ناچارند به کرج مراجعه کنند.
وی افزود: حتی بیمارستانهای بزرگ در مرکز استان و شهر کرج مانند بیمارستانهای شهید مدنی، شهید رجایی و البرز نیز با مشکلات مشابه و نبود خدمات کافی به مردم روبهرو هستند و اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است.
نماینده مردم طالقان، نظرآباد، ساوجبلاغ و چهارباغ ادامه داد: بیمارستان طالقان تنها ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و بارها با وزیر بهداشت درباره تکمیل آن مذاکره کردهایم. این پروژه باید در اولویت قرار گیرد زیرا ۷۰ درصد روستاهای استان در غرب البرز قرار دارند.
حدادی با تاکید بر اینکه «استان البرز کریدور سلامت برای ۱۴ استان کشور است» گفت: کمبود تختهای بیمارستانی و پزشک، شرایطی بحرانی را رقم زده است. مدیران استان باید نگاه عدالتمحور داشته باشند و به جای تمرکز صرف بر مرکز، نیازهای چهارباغ، نظرآباد و ساوجبلاغ را هم در نظر بگیرند.
مطالبه عدالت درمانی و هشدار به مدیران
وی هشدار داد: اگر عملکرد مدیران در حوزه بهداشت و درمان ضعیف باشد، باید پاسخگوی کمکاری خود در برابر مردم باشند لذا ما هم با هیچ مدیری تعارف نداریم.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بخش دیگری از سخنانش گفت: قانون هوش مصنوعی بهعنوان راهبردیترین قانون، آماده و در کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رسیده است. این قانون یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب بود.
حدادی همچنین به مصوبات اخیر در شرایط جنگ غزه اشاره کرد و افزود: قانون تعلیق همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، افزایش مجازات جاسوسان و قانون مربوط به ریزپرندهها به تصویب رسید تا خلأ قانونی در این زمینه وجود نداشته باشد.
افزایش اعتبارات استان البرز
نماینده مردم غرب البرز گفت: اعتبارات استان البرز نسبت به گذشته ۶۵ درصد افزایش یافته است و در برخی شهرستانها اعتبارات تملک دارایی رشد ۲۰۰ درصدی داشته است.
وی توضیح داد: اعتبارات ویژهای برای پروژه راه هشتگرد – طالقان اختصاص یافته و برای بهسازی راههای روستایی نیز ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. آخرین روستای طالقان که متصل به چالوس است نیز آسفالت شده است.
حمایت از انرژی خورشیدی و رفع ناترازی
حدادی با اشاره به اقدامات مجلس در حوزه انرژی گفت: طرحهای نیروگاههای خورشیدی در استان البرز مورد حمایت است. همچنین پست ۲۳۰ ولت نظرآباد فعال شده و برای رفع ناترازی انرژی با مسئولان هماهنگی میکنیم.
نماینده مردم طالقان، نظرآباد، ساوجبلاغ و چهارباغ ادامه داد: ۱۱ هزار میلیارد ریال اعتبار برای انتقال آب طالقان اختصاص یافته است. با این پروژه، یکهزار و ۱۱۰ لیتر بر ثانیه سهمیه برای شهرستانهای غرب البرز تأمین خواهد شد که تا ۲۰ سال آینده کافی خواهد بود.
وی در پایان گفت: شهرستانهای غربی استان البرز نیاز جدی به فضاهای آموزشی دارند. از خیرین میخواهیم بیش از پیش در این حوزه همراهی کنند.