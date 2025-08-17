به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، محمد گراوند گفت: آتش‌سوزی کوه چرمین که طی روزهای گذشته دو بار مهار شده بود، بامداد امروز برای سومین بار شعله‌ور شد.

وی افزود: شیب تند، گرمای هوا، وزش باد، دسترسی دشوار، پوشش متراکم علف‌های خشک‌شده و سقوط مکرر کنده‌های سوخته، اطفای این آتش‌سوزی را با چالش جدی مواجه کرده است.

به گفته فرماندار، در روزهای گذشته با استفاده از پنج دستگاه تراکتور، چندین آتش‌بر در مسیر آتش ایجاد شد تا از پیشروی آن جلوگیری شود. با وجود مهار موقت، سقوط کنده‌ها در نقاط صعب‌العبور و همراهی جریان باد، عامل اصلی شعله‌ور شدن مجدد آتش بوده است.

صبح امروز نشست اضطراری مدیریت بحران شهرستان چرداول برگزار شد و در سومین مرحله عملیات مهار، علاوه بر اعضای ستاد مدیریت بحران، چهار اکیپ از شهرداری‌های آسمان‌آباد، شباب، بلاوه‌تره و سرابله به محل اعزام شده‌اند.

گراوند تأکید کرد: با احتساب نیروهای عضو ستاد مدیریت بحران، منابع طبیعی، محیط زیست، سازمان‌های مردم‌نهاد و مردم محلی، اکنون بیش از یکصد نفر در صحنه حضور دارند و در حال تلاش برای مهار کامل آتش‌سوزی هستند.

