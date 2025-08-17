خبرگزاری کار ایران
English العربیه
آتش سوزی در منطقه ارمند چهارمحال و بختیاری کنترل شد
مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال وبختیاری گفت: آتش‌سوزی گسترده در منطقه جنگلی سبزکوه و اَرمَند تحت کنترل قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا،  محسن کریمی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت :  بخش عمده از آتش مهار شده است اما هنوز شعله‌هایی در داخل تنه برخی درختان باقی مانده و عملیات اطفا به طور کامل پایان نیافته است.

وی  افزود: منطقه  سخت‌گذر است و  از صبح روز یکشنبه نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست با ا ستفاده از بالگرد به مناطق تحت تاثیر آتش اعزام شده‌اند تا عملیات مهار به طور کامل انجام شود.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری از انجام پروازهای هوایی برای کمک به مهار آتش‌سوزی خبر داد و گفت: روز گذشته ۶ سورتی پرواز توسط بالگرد انجام شد که شامل ۲ سورتی انتقال نیرو (هلی بُرن) و چهار سورتی انتقال آب برای خاموش کردن آتش بود.

وی با قدردانی از همکاری تمام دستگاه‌ها و مشارکت مردمی تاکید کرد: در حال حاضر با هماهنگی همه عوامل، کنترل کامل منطقه در دست اجرا است و تااطمینان از خاموشی کامل و ایمن سازی ادامه دارد.

