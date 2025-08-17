خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر کل بحران استانداری ایلام:

چرمین همچنان در آتش می سوزد

چرمین همچنان در آتش می سوزد
کد خبر : 1674797
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل ستاد مقابله با بحران استانداری ایلام در این باره گفت که آتش‌سوزی کوهستان جنگلی چرمین بعد از سه بار مهار، باز هم به علت سقوط کنده‌های نیم‌سوز و وزش باد شعله‌ور شده و برای شتاب در مهار آن تقاضای بالگرد شده است.

به گزارش ایلنا از ایلام، علی پاکدل‌نژاد افزود:  نیروهای عضو ستاد مدیریت بحران از شهرستان‌های ایلام، ایوان، سیروان، هلیلان و چرداول برای مهار آتش سوزی فراخوان شده‌اند و در منطقه حضور دارند.

وی بیان کرد که حدود ۱۰۰ نیرو شامل منابع طبیعی و آبخیزداری، محیط زیست، هلال احمر، بسیج، شهرداری، تشکل‌های مردم نهاد و مردم محلی برای مهار آتش در منطقه حضور دارند.

پاکدل‌نژاد ادامه داد: بیشتر آتش‌سوزی در ناحیه‌ای پرتگاهی با شیب بسیار تند در حال وقوع بوده که مهار آن با توجه به توپوگرافی این ناحیه به سختی ممکن است.

او با اشاره به تشکیل ستاد بحران آتش‌سوزی کوه چرمین در شهرستان چرداول، یادآور شد که تلاش برای مهار این حادثه ادامه دارد.

میزان جنگل‌های شهرستان چرداول در شمال ایلام، حدود شش هزار هکتار است برابر ۳/۱۵ درصد از جنگل‌های استان است.

این مقدار شامل جنگل‌های انبوه، نیمه انبوه، تُنُک، بیشه‌زار و دست کاشت می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور