مدیر کل بحران استانداری ایلام:
چرمین همچنان در آتش می سوزد
مدیرکل ستاد مقابله با بحران استانداری ایلام در این باره گفت که آتشسوزی کوهستان جنگلی چرمین بعد از سه بار مهار، باز هم به علت سقوط کندههای نیمسوز و وزش باد شعلهور شده و برای شتاب در مهار آن تقاضای بالگرد شده است.
به گزارش ایلنا از ایلام، علی پاکدلنژاد افزود: نیروهای عضو ستاد مدیریت بحران از شهرستانهای ایلام، ایوان، سیروان، هلیلان و چرداول برای مهار آتش سوزی فراخوان شدهاند و در منطقه حضور دارند.
وی بیان کرد که حدود ۱۰۰ نیرو شامل منابع طبیعی و آبخیزداری، محیط زیست، هلال احمر، بسیج، شهرداری، تشکلهای مردم نهاد و مردم محلی برای مهار آتش در منطقه حضور دارند.
پاکدلنژاد ادامه داد: بیشتر آتشسوزی در ناحیهای پرتگاهی با شیب بسیار تند در حال وقوع بوده که مهار آن با توجه به توپوگرافی این ناحیه به سختی ممکن است.
او با اشاره به تشکیل ستاد بحران آتشسوزی کوه چرمین در شهرستان چرداول، یادآور شد که تلاش برای مهار این حادثه ادامه دارد.
میزان جنگلهای شهرستان چرداول در شمال ایلام، حدود شش هزار هکتار است برابر ۳/۱۵ درصد از جنگلهای استان است.
این مقدار شامل جنگلهای انبوه، نیمه انبوه، تُنُک، بیشهزار و دست کاشت میشود.