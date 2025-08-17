فرماندار خرمآباد:
مسئولان وظیفه دارند بستر سرمایهگذاری و اشتغالزایی برای مردم ایجاد کنند
فرماندار خرم آباد گفت: مسئولان وظیفه دارند بستر سرمایهگذاری و اشتغالزایی را به منظور تحقق درآمد پایدار برای مردم ایجاد کنند.
به گزارش ایلنا، نوالدین درمنان روز یکشنبه بیست و ششم مرداد ماه در جلسه شورای اداری کمیته امداد امام خمینی (ره) اظهار داشت: امروز کلیدواژه دولت و استاندار لرستان، بحث معیشت مردم و حفظ سرمایه اجتماعی میباشد و مسوولان وظیفه دارند بستر سرمایهگذاری و اشتغالزایی را به منظور تحقق درآمد پایدار برای مردم ایجاد کنند.
وی افزود: کمیته امداد لرستان به خوبی در این مسیر تلاش و فعالیت دارد چراکه اگر معیشت مردم بهبود پیدا کند میتوان گفت سرمایهاجتماعی حفظ و تقویت شده است.
فرماندار خرم آباد به سند تحول توسعه استان اشاره کرد و گفت: مهمترین محور شکلگیری نظام، توجه به مناطق محروم و محرومیتزدایی بوده و کمیته امداد در راستای همین سند با محوریت ایجاد شغل، پیشتاز است.
درمنان ادامه داد: کمیته امداد به عنوان یادگار امام راحل در بحث فقرزدایی، ایجاد عدالت در خدمترسانی به محرومین، کمک به مناطق کمتر برخوردار و شناسایی افراد نخبه و استعدادهای برتر نقش اساسی داشته است.
وی اظهار کرد: تا زمانیکه روحیه خدمتگزاری، فداکاری و عشق به خدمت در این جامعه وجود دارد این مملکت شکستناپذیر و پایدار است بنابراین باید قدردان افرادی باشیم که در شرایط مختلف پای عقاید، باور و نظام هستند.
درمنان گفت: همه دستگاههای اجرایی شهرستان باید در کنار کمیته امداد قرار بگیرند تا موانع سرمایهگذاری و خدمترسانی برداشته شود.
فرماندار خرمآباد همچنین با اشاره به ناترازی انرژی بیان کرد: مدیران شهرستانی باید در خصوص تولید انرژی تجدیدپذیر همکاری کرده و زمین مورد نیاز را برای ایجاد مزرعه خورشیدی توسط کمیته امداد فراهم کنند تا بخشی از ناترازی با تامین انرژی پاک برطرف شود.