به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ علی زرینی با اعلام این خبر گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر قاچاق سوخت به وسیله دستگاه کامیونت در شهر دانسفهان پیگیری موضوع به در دستور کارماموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: پس از توقف خودرو و در بازرسی از آن 8 هزار لیتر گازوئیل قاچاق که فاقد هرگونه مجوز حمل از سازمان سوخت و فرآورده های نفتی بود کشف و یک نفر در این خصوص دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بویین‌زهرا بیان داشت: ارزش ریالی این محموله حدود 400 میلیون ریال برآورد شده و متهم با تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضائی معرفی شد.

