هشدار آلودگی هوا در کلانشهر مشهد

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: شاخص کیفیت هوای کلانشهر مشهد برای امروز ۲۶ مردادماه با افزایش حجم آلاینده‌ها در آستانه وضعیت هشدار آلودگی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا از خراسان رضوی،  سعید محمودی افزود: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۹۵ نشانگر هوای «سالم» است و شاخص هوای این کلانشهر در یک تا ۲ ساعت گذشته با عدد ۸۹ نیز گویای سالم بودن هواست اما عبور این شاخص ها از عدد ۱۰۰ وارد وضعیت «ناسالم» می‌شود.

وی با بیان اینکه کیفیت هوای ۶ منطقه در شرایط «ناسالم» است، ادامه داد: کیفیت هوا در سایر ۱۷ منطقه دارای ایستگاه سنجش آلودگی هوا در شرایط «سالم» قرار دارد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با بیان اینکه روند افزایش حجم آلاینده‌ها صعودی است، گفت: در روزهای دارای هوای «سالم و پاک» به شهروندان توصیه می‌شود پیاده‌روی را با هدف حفظ سلامت خود از یاد نبرند اما در روزهای آلوده باید از تردد در سطح شهر و مناطق آلوده دوری کنند.

محمودی افزود: شایسته است شهروندان مشهدی همچنین با کاهش رفت و آمدهای غیرضروری، نقش مؤثر خود را در بهبود کیفیت هوای این شهر ایفا کنند.

