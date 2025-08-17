خبرگزاری کار ایران
جولان آلودگی هوا در ۱۸ شهر خوزستان/۱۲ شهر در وضعیت بنفش و قرمز

جولان آلودگی هوا در ۱۸ شهر خوزستان/۱۲ شهر در وضعیت بنفش و قرمز
صبح امروز شاخص کیفی هوا در ۱۸ شهر خوزستان در وضعیت بنفش، قرمز و نارنجی آلودگی هوا قرار گرفت.

به گزارش ایلنا از خوزستان و بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۹ صبح امروز یک‌شنبه (۲۶ مرداد)، شاخص کیفی هوا در شهر سوسنگرد به  ۲۹۴ AQI رسید که نشان دهنده هوای بسیار ناسالم (بنفش) است.

همچنین شاخص کیفی هوا در شهر‌های بندر ماهشهر ۱۷۷، بهبهان ۱۷۲، رامهرمز ۱۶۷، هندیجان ۱۶۴، ملاثانی ۱۶۳، آغاجاری ۱۶۰، باغملک ۱۵۸، هفتکل و اندیمشک  ۱۵۶، آبادان ۱۵۴ و اهواز ۱۵۱ AQI ثبت شد که نشان دهنده هوای ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی (قرمز) است.

در این مدت  میزان شاخص کیفی هوا در شهر‌های لالی و دزفول  ۱۴۶، امیدیه ۱۳۷، گتوند ۱۲۸، دهدز ۱۱۸ و  شوش به ۱۰۴ AQI رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.

 

