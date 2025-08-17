خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تردد بیش از ۲ میلیون و ۲۷۰ هزار زائر از مرز‌های شلمچه و چذابه

تردد بیش از ۲ میلیون و ۲۷۰ هزار زائر از مرز‌های شلمچه و چذابه
کد خبر : 1674616
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان گفت: تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۲۷۰ هزار زائر از مرز‌های خوزستان تردد کردند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، محمد جولانژاد امروز یکشنبه، گفت:  در بازه زمانی چهارم لغایت بیست و پنجم مردادماه ۲ میلیون و ۲۷۴ هزار و ۱۶۱ زائر از مرز‌های استان خوزستان تردد کرده‌اند.

وی ادامه داد: در این مدت در مرز چذابه ۲۰۰  هزار و ۹۳۵   زائر ایرانی وارد و ۲۸۲  هزار و ۳۳۴ زائر ایرانی خارج شدند. همچنین ۱۳  هزار و ۵۵۷  زائر خارجی وارد و ۴۶  هزار و ۲۴۵   نفر خارج شدند که مجموع تردد در این مرز به ۵۴۳ هزار و ۷۱ نفر رسید.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان بیان کرد: در مرز شلمچه نیز ۷۸۲  هزار و ۵۸۴ زائر ایرانی وارد و ۸۴۶  هزار و ۵۶۲  زائر ایرانی خارج شدند. همچنین ۳۸ هزار و ۴۷۷  زائر خارجی وارد و ۶۳  هزار و ۴۶۷ نفر خارج شدند که مجموع تردد در این مرز به یک میلیون و ۷۳۱  هزار و ۹۰ نفر رسید.

جولانژاد اظهار کرد:  در مجموع، طی این بازه زمانی، ورود ایرانیان به دو مرز استان ۹۸۳  هزار و ۵۱۹  نفر و خروج آنان  یک میلیون و ۱۲۸  هزار و ۸۹۶ نفر بوده است و نیز  ورود زائران خارجی از دو مرز ۵۲ هزار و ۳۴  نفر و خروج آنها ۱۰۹ هزار و ۷۱۲ نفر ثبت شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور