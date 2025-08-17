به گزارش ایلنا از خوزستان، محمد جولانژاد امروز یکشنبه، گفت: در بازه زمانی چهارم لغایت بیست و پنجم مردادماه ۲ میلیون و ۲۷۴ هزار و ۱۶۱ زائر از مرز‌های استان خوزستان تردد کرده‌اند.

وی ادامه داد: در این مدت در مرز چذابه ۲۰۰ هزار و ۹۳۵ زائر ایرانی وارد و ۲۸۲ هزار و ۳۳۴ زائر ایرانی خارج شدند. همچنین ۱۳ هزار و ۵۵۷ زائر خارجی وارد و ۴۶ هزار و ۲۴۵ نفر خارج شدند که مجموع تردد در این مرز به ۵۴۳ هزار و ۷۱ نفر رسید.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان بیان کرد: در مرز شلمچه نیز ۷۸۲ هزار و ۵۸۴ زائر ایرانی وارد و ۸۴۶ هزار و ۵۶۲ زائر ایرانی خارج شدند. همچنین ۳۸ هزار و ۴۷۷ زائر خارجی وارد و ۶۳ هزار و ۴۶۷ نفر خارج شدند که مجموع تردد در این مرز به یک میلیون و ۷۳۱ هزار و ۹۰ نفر رسید.

جولانژاد اظهار کرد: در مجموع، طی این بازه زمانی، ورود ایرانیان به دو مرز استان ۹۸۳ هزار و ۵۱۹ نفر و خروج آنان یک میلیون و ۱۲۸ هزار و ۸۹۶ نفر بوده است و نیز ورود زائران خارجی از دو مرز ۵۲ هزار و ۳۴ نفر و خروج آنها ۱۰۹ هزار و ۷۱۲ نفر ثبت شده است.

انتهای پیام/